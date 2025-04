Playoff Serie B Basket: Loreto sfida Ozzano, Bramante contro Matelica

Dall’11 maggio partono i quarti di finale playoff della serie B di basket interregionale. Il Loreto, secondo, incontra Ozzano, settima, mentre il Bramante, ottava, incrocia il Matelica, prima.

"La seconda fase è stata molto più equilibrata di quanto molti si aspettassero – commenta il gm del Loreto Federico Ligi -. Ai playoff si sono qualificate 5 squadre della nostra divisione e 3 della divisione laziale. I playoff non si possono pronosticare, partono tutti per fare più strada possibile. Conterà molto la condizione fisica e soprattutto mentale. Noi ci arriviamo convinto di poterci giocare le nostre carte contro Ozzano, un avversario di qualità, con tanti giocatori dal passato importante e giovani interessanti".

Anche il Bramante è nei playoff, ottenuti nell’ultimo turno vincendo in trasferta contro Pescara: "Siamo molto contenti di essere riusciti ad entrare nei playoff, raggiunti con la vittoria di domenica a Pescara – afferma soddisfatto coach Massimiliano Nicolini -. È un risultato importante per noi, perché ci siamo confermati per il secondo anno tra le migliori otto e di sicuro non era l’obiettivo primario ad inizio stagione, né tantomeno scontato in questo play In Gold tenuto conto del livello delle avversarie. I complimenti ai nostri ragazzi sono assolutamente doverosi; come più volte accaduto quest’anno, nel momento più delicato e decisivo si sono dimostrati solidi e compatti, nonostante le difficoltà che abbiamo trovato sul nostro percorso. Quando sembrava sfuggirci questo risultato prestigioso, dopo tre sconfitte consecutive, abbiamo invece reagito da squadra vera, ottenendo i punti necessari per entrare nei playoff".

b. t.