Playoff: Stellone e la Vis Pesaro sfiorano l'impresa contro il Pescara di Baldini

Nella fase Playoff sono stati gli uomini di Stellone gli unici a riuscire a scardinare l’ermetico scrigno costruito con una perfezione chirurgica dal Pescara di Baldini. La consapevolezza di essersi arresi soltanto alla vincitrice aggiunge un ulteriore punto esclamativo alla stagione più splendente della lunga storia vissina.

Nessuno infatti è più riuscito ad avvicinarsi all’impresa che i biancorossi, aizatti dalla bolgia del Benelli, erano riusciti a portar a compimento nella prima mezz’ora di gioco nell’andata dei quarti di finale. Nonostante le numerose defezioni l’approccio di gara pesarese era stato magistrale e oltre ai due gol nel primo quarto d’ora la Vis era riuscita a creare i presupposti per farne un terzo. Stellone si è dimostrato l’unico tra i suoi colleghi in grado di scoprire il tallone d’Achille di un Pescara in uno straordinario stato di forma. La difesa alta abruzzese sia nella gara di andata che in quella di ritorno è stata infatti colpita alle spalle dai vari velocisti vissini, Cannavò in primis. L’esterno biancorosso, approfittando delle sue innate doti in fase di accelerazione, risultò una vera spina nel fianco per la difesa del Delfino, fornendo un pallone solo da spingere in rete a Orellana e ritrovandosi (seppur per poi esser chiuso da uno strepitoso intervento difensivo) a tu per tu con Plizzari per il potenziale 3-0.

Queste suoi scatti fulminei, colpirono positivamente Stellone anche quando i due condivisero l’esperienza a Palermo 5 stagioni fa e furono decisive per un esordio in B dell’attuale numero 34 biancorosso. Il mister nella prossima stagione potrà continuare a puntare anche su di lui e forse, come già accennato da Bosco in conferenza, anche su Raychev e Tavernaro. I due attualmente sono rientrati nelle proprie squadre di appartenenza, rispettivamente Pisa e Venezia ma un loro ritorno non è da escludere.

Proprio Tavernaro, così come Nicastro era andato a segno nella gara di ritorno con il Pescara ma il Var ha tolto ad entrambi la gioia del gol, vanificando così ogni speranza di rimonta pesarese. Anche al ritorno la Vis era riuscita a creare infatti tanti grattacapi agli uomini di Baldini che nelle quattro gare successive hanno soltanto concesso tre reti, di cui due a un Cerignola ormai già sconfitto. È stata la solidità difensiva a caratterizzare il Pescara nelle finali contro la Ternana. Un Plizzari trafitto quattro volte dalla Vis, seppur salvato in due occasioni dal Var, si è infatti dimostrato l’eroe della serata di sabato, quella in cui il popolo pescarese dopo aver vissuto una mezz’ora da incubo qualche settimana prima contro la Vis ha visto concretizzarsi il suo grande sogno.

Cadetteria, quella raggiunta dal Pescara, a cui ha alluso anche Bosco qualche giorno fa. Nella programmazione delle prossime stagioni è stato infatti preso in considerazione anche questo traguardo che nella storia vissina è sempre stato un’utopia. Con professionalità e competenze la dirigenza Bosco ha dimostrato nell’ ultima annata che nulla è impossibile facendo così assaporare all’ambiente pesarese un’innovativa aria di serie B.

Lorenzo Mazzanti