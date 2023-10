Poca quantità, rischio importazioni : "Preferite l’olio dei frantoi locali"

Produzione ai minimi storici, ma mai come quest’anno "chi ama la propria salute e vuole avere gusto nel piatto dovrebbe rivolgersi ai frantoi locali". Parola di Tommaso Maggioli, presidente della Dop Cartoceto, alla vigilia del festival del 5 e 12 novembre.

Maggioli, cosa succede?

"E’un’annata difficile, di olio ce n’è poco e per questo mai come oggi consiglio i consumatori di acquistare dalle aziende locali per scongiurare il rischio di oli di dubbia provenienza, importati e svenduti a prezzo basso. Se acquistate un olio extravergine a pochi euro in un’annata come questa, rischiate di avere un prodotto ottenuto non solo da olive e di bassa qualità, a scapito del gusto e anche della salute".

Perché afferma questo?

"Facciamo due conti per capirci. Se l’anno scorso raccoglievamo cinque olivi in un’ora e quest’anno nello stesso tempo ne passiamo 25: con meno di un decimo della produzione, il costo dovrebbe decuplicare non abbassarsi. Nonostante tutto i nostri produttori stanno cercando di contenere i costi e se l’anno scorso un litro di extravergine si pagava dai 12 ai 15 euro, quest’anno è normale pagarlo 20. Anzi, dico che è vantaggioso"

In che senso?

"Se comprate un olio di dubbia provenienza e da pochi euro dovrete usarne il quintuplo su una insalata per avere un po’ di sapore, che sarà scadente rispetto a un buon extravergine di fattoria che per condire userete in quantità molto minori. Ne basta un cucchiaino per insaporire un piatto. Il risparmio è non solo economico, ma anche di salute, perché un extravergine di fattoria è ricco di antiossidanti, molto più di uno industriale. Discorso che vale a maggior ragione per la Dop, viste le regole. Va benissimo acquistare dai nostri frantoiani anche l’olio extravergine dell’anno scorso che ha ancora grandi qualità salutistiche e organolettiche".

Quali le novità del festival Cartoceto Dop per il consumatore?

"I progetti sullo studio della raggiola e sul genotipo, quello sull’agricoltura di precisione, poi la nuova normativa sull’olioturismo che porterà i consumatori a visitare le aziende per capire cosa è un extravergine di oliva, con tanto di sentieri dell’olio che la gente potrà camminare grazie alla normativa europea. Quindi la moltiplicazione degli impianti di produzione grazie agli incentivi per la messa a dimora di nuovi ulivi. Questo grazie all’impegno assiduo del Comune di Cartoceto, del suo sindaco e della Regione, il cui assessore Agostini ha recepito in pieno tutte le istanze".

Davide Eusebi