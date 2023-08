Poche panchine? Chi sta in piedi canta: così in piazza Redi a Pesaro è nato un coro

Pesaro, 30 agosto 2023 – “Chi sta in piedi canta!” : è questa la regola che si sono inventati alcuni pensionati di piazza Redi per ingannare il tempo e sopperire alle mancanze di sedute all’ombra e con schienale che, in quel piazzale, non bastano mai per tutti. Ma in realtà quella ‘regola’ non è altro che un pretesto per dare il via a un coro collettivo che allieta i pomeriggi del quartiere; ed è quindi tra le note di "Quel mazzolin di fiori" delle Mondine che anche lunedì scorso, intorno alle 17, è iniziato il canto dei pensionati - tutti over 75 - di piazza Redi, con direttrice d’orchestra Alessandra Mostacci, pianista nella vita.

“Visto che ogni volta che scendiamo in piazza per passare i nostri pomeriggi qualcuno di noi deve rimanere in piedi, perché le panchine sono troppo poche, ci siamo inventati questo metodo: ci sediamo a turno e chi sta in piedi canta per tutti", spiega Mirella Tombesi.

E quindi , il kit base per un classico pomeriggio diventa: il fondamentale cuscino da mettere sulla panchina per stare più comodi, una penna, la Settimana enigmistica e, chiaramente, una memoria di ferro che serve a ricordare tutte le parole per intonare qualche canzone tra una chiacchierata e l’altra.

Tutto bello sin qui , se non fosse che quelle canzoni speranzose e gioiose sono cantate intorno al degrado di una piazza che, solo nel 2017, aveva visto alcuni lavori di restyling portati avanti dall’amministrazione comunale (riguardanti principalmente lavori sull’asfalto e riferiti all’illuminazione dei portici). Situazione che vede la destra pesarese, da anni, portare avanti il grido alla "riqualificazione" mai più avvenuta. Eliminato il problema delle baby gang che tormentavano il quartiere, ora torna quello del degrado e delle panchine mancanti. Quelle dotate di schienale e sotto l’ombra sono in totale 7 ma "non bastano per tutti i pensionati che ogni pomeriggio vengono a rilassarsi in piazza – continua Mirella Tombesi -, calcolando che nel fine settimana siamo oltre la trentina".

Preoccupanti sono anche le condizioni, più volte riprese e segnalate anche dai residenti, dell’asfalto a mattoni rossi della piazza che in molti punti presentano crepe e buchi. "Sono 30 anni che abitiamo in questo quartiere e la piazza è sempre stata abbandonata a sé stessa, non un occhio di riguardo per il verde e nemmeno per i porticati che presentano gli stessi problemi della pavimentazione che si vedono anche su tutta la piazza, con rischio di inciampare tra una crepa e l’altra".

Ma la luce in fondo al tunnel sembra proprio quel canto che, non importa se intonato o meno, fa dimenticare per qualche ora i problemi che in piazza Redi non sono mai mancati.