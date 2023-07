"Pochi agenti, questa città merità più sicurezza"

"Fano ha diritto a un presidio di Polizia in grado di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Invece al momento abbiamo un organico che prevede 43 dipendenti (che già sarebbe un numero inadeguato) ma attualmente sono in servizio soltanto 37 poliziotti, con una età media superiore ai 50 anni".

Questo hanno ribadito ieri i tanti poliziotti che hanno manifestato davanti al Commissariato di Fano, per lanciare un appello agli amministratori e agli esponenti politici locali. "Da anni chiediamo invano il potenziamento del presidio della terza città delle Marche - sottolinea l’organizzatore del sit-in, Marco Lanzi, segretario provinciale del sindacato Siulp -. Come è possibile che nella nostra Regione vi siano diversi Commissariati con un numero di poliziotti superiore a quello di Fano pur operando in un territorio con popolazione inferiore ?

L’ultimo piano nazionale di riorganizzazione dei presidi di Polizia prevede per il nostro Commissariato solo 44 persone, delle quali 23 nel ruolo di agenti assistenti, 10 sovrintendenti, 10 ispettori e un dirigente.

La classe politica del nostro territorio deve perciò perseguire, con azioni costanti e determinate, l’intento di rivedere questa pianta organica, inadeguata e insufficiente".

Più volte il Siulp ha denunciato come sia impossibile garantire con continuità la presenza di una Volante in città, assenze alla quale devono sopperire, con difficoltà, i colleghi dell’Arma dei Carabinieri.

Per questo ieri Lanza era felice, e speranzoso, nel vedere manifestare accanto ai poliziotti, tanti politici locali: l’onorevole Baldelli con Montalbini, Delvecchio, Cecchi, Tarsi e Bergoglio (Fd’I), Pollegioni (Udc), Brandoni (Lega), Di Tommaso (Forza Italia), Vitri e Fulvi (Pd). "Da gennaio 2020 ad oggi ben 14 poliziotti, escludendo ruoli tecnici, specializzati e personale civile - ha proseguito Lanzi - hanno lasciato il Commissariato, per pensionamento o trasferimento. A fronte di ciò sono stati assegnati soltanto 8 operatori. Un altro Operatore sarà in forza dal prossimo 18 luglio, unico trasferimento nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Ma per la fine di ottobre, un altro Vice Sovrintendente e un Agente Scelto non saranno più in forza".

Un dato emblematico per Lanzi è che con il prossimo arrivo di un poliziotto assegnato al servizio di controllo del territorio, il Commissariato di Fano avrà soltanto 16 Operatori rispetto ai 23 previsti.

"È del tutto evidente come, in queste condizioni, sia impossibile assicurare con efficacia e continuità il controllo del territorio. Tanto più che il personale di un Commissariato è chiamato a garantire innumerevoli altri servizi: ordine pubblico (incontri di calcio e sportivi in genere, manifestazioni di protesta, eventi culturali e musicali), attività investigative (a cominciare dai delicati casi di codice rosso, in contino aumento), ha il compito di rilasciare i passaporti, le licenze, di raccogliere le denunce e le istanze dei permessi di soggiorno oltre a svolgere tante altre attività amministrative e burocratiche.

L’anno scorso, dei 9 rinforzi estivi assegnati alla nostra provincia nel periodo estivo, neanche un Operatore fu aggregato a Fano. Quest’anno il Questore ci ha informato che ne arriveranno due. Ma è come una goccia nel mare".

Tiziana Petrelli