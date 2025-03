Pochi Centri diurni: "Ma aiuterebbero molto le famiglie"

"Una delle emergenze principali del nostro territorio, quando si parla di anziani con malattie degenerative o con patologie quali l’Alzheimer, è sicuramente la carenza di posti nei centri diurni". A dirlo è Lilli Gargamelli, segretaria Spi Cgil Pesaro e Urbino.

"Nelle residenze protette assistiamo sempre più a lunge liste d’attesa per trovare posto – aggiunge la segretaria Spi Cgil – ed ovviamente le famiglie fanno sempre più fatica a sostenere i costi delle rette. Quello che però vediamo è una carenza di strutture e di posti per quanto riguarda i diurni. Questo anche perché ci siamo resi conto che la tendenza delle famiglie è quella di prendersi cura dei propri cari in casa fin quando possibile, magari ricorrendo alla professionalità delle badanti, ma arrivando al ricovero in struttura del proprio congiunto soltanto quando la malattia è tale che diventa impossibile tenerlo in casa. Ci sono famiglie che arrivano ad installare telecamere per riuscire a verificare la situazione in casa del proprio caro, affinché sia il più possibile controllato".

Avere strutture che possano accogliere gli anziani durante la giornata può essere una mano importante, dunque, per le famiglie: "Ad oggi l’unico centro diurno per malati di Alzheimer si trova a Fano (il centro Margherita) – aggiunge Gargamelli -. Grazie ad alcune associazioni, come ’Nonno Mino’ per esempio, ci sono poi degli altri centri che si occupano delle persone con questa problematica. Poi ci sono i Cafè Alzheimer, attivati a Pesaro e Gabicce (dove vengono proposte attività mirate e stimolanti per l’anziano, ma anche incontri informativi per i familiari). L’amministrazione comunale di Fano invece ha da poco avviato un progetto come ’comunità amica delle persone con demenza’ per sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Iniziative di un territorio che sta cercando di rispondere ad un bisogno sempre più crescente".

"I dati ci dicono che solo a Pesaro ci sono oltre 700 famiglie con un congiunto con la malattia dell’Alzheimer diagnosticata, mentre a Fano sono anche di più. E’ chiaro che bisogna attivarsi subito". Ci sono poi tanti casi non ancora diagnosticati: "Per alcune famiglie avere un malato di Alzheimer in casa è ancora uno stigma. Per tutelare il congiunto cercano di evitare di dirlo e di farlo vedere. E’ una forma di affetto e di protezione nei confronti del loro caro, anche perché spesso le famiglie non hanno gli strumenti adatti per affrontare questa problematica e si ritrovano sole".

ali.mu.