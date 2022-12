Pochi medici e letti. L’ospedale ’esplode’

L’ospedale di Urbino scoppia. E’ come una nave profughi, dove uomini, donne e bambini vengono disposti ovunque ci sia spazio. I pazienti sono stati dislocati in barelle lungo i corridoi, negli anfratti, nelle stanze che da 3 pazienti sono passate a contenerne 9, e poi nelle panche e fatti sedere su sedie a rotelle racimolate nei vari reparti. Una quindicina di anziani sono stabilmente in sosta anche per una settimana prima di entrare in reparto. Le stesse ambulanze dell’emergenza che arrivano con pazienti affetti da varie patologie sono costrette a rimanere ferme anche un’ora prima di poter scaricare la persona sofferente. La quale, una volta all’interno del triage, ha l’altissima probabilità di non avere alcuna sistemazione. I più "fortunati", se paradossalmente si può dire così, sono i malati che arrivano affetti da propri malanni e anche da covid. Solo per loro c’è una corsia separata con una stanza adeguata subito disponibile. Per gli altri, c’è l’ingresso in un girone dantesco senza via di uscita.

Le responsabilità di tutto questo è la mancanza di posti letto (Medicina da due reparti è passato ad uno con i posti letto tagliati) oltre alla drammatica assenza di medici. A partire dal pronto soccorso dove ne lavorano tre mettendoci tutto l’impegno che serve ma di fronte ad un arrivo massiccio di pazienti che non si sa dove mandarli per la totale inadeguatezza dei posti letto, c’è poco da fare. Si allargano le braccia e si predica di avere pazienza. L’unica cosa certa è che la persona che arriva col codice rosso viene trattata subito e non è lasciata parcheggiata ma il resto viene lasciato sulle barelle in attesa che si liberi un posto in Medicina ( ci sono 3540 posti letto) dove i medici sono tre o quattro, non di più.

In pratica, all’ospedale di Urbino mancano almeno 40 medici e per questo qualunque attività sanitaria è compromessa da un’emergenza senza precedenti. Per fronteggiare l’afflusso di pazienti, soprattutto anziani, non ci sono alternative: vanno tolti posti letto ad altri reparti e convertiti in Medicina. Facile a dirlo ma praticamente impossibile a farsi perché i medici di quei reparti che verrebbero convertiti non accettano di trasformare il loro lavoro. In altre parole, un cardiologo non cura i polmoni e questo sta paralizzando ogni altra forma di organizzazione per affrontare le emergenze. In questo modo l’ospedale di Urbino non può che alzare delle tende da campo intorno e chiamare i medici militari perché non ne trova altri malgrado i concorsi messi a bando e tenuto conto della presenza di medici delle cooperative. Il numero di specialisti che mancano è la dimostrazione dello stato di cose. Solo nel pronto soccorso servono 8 medici e appare impossibile trovarne e nella stessa Medicina ne mancano 6. Per questo, la situazione all’ospedale di Urbino con le ambulanze ferme anche per un’ora in attesa di affidare i pazienti ai medici ospedalieri sarà all’ordine del giorno per molto tempo ancora. Da fonti interne, si apprende che "qui a Urbino non ci sono da anni medici sufficienti in tutti i reparti ma ora l’afflusso di pazienti anziani per le malattie respiratorie sta mandando completamente in tilt il sistema e dunque mancano risposte sanitarie ai cittadini. Vanno dirottati i posti letto da altri reparti a Medicina ma se i medici non accettano l’ospedale è paralizzato".

ro.da.