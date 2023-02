"Pochi sportelli bancari aumentano i problemi"

"Lo strumento informatico è formidabile, ma serve la massima attenzione". Lo afferma Simone Pineschi, dirigente del commissariato di Urbino, in merito al fenomeno delle frodi digitali, che sta dilagando anche nel nostro territorio, passando sempre più dagli smartphone. "Tantissimi ci segnalano truffe arrivate con un messaggio o una chiamata, io stesso ne ricevo quasi tutti i giorni, in particolare da mittenti che si spacciano per Poste italiane – afferma –. Noi siamo professionisti nel nostro settore, ma loro lo sono in quello della criminalità ed è sempre più difficile identificare le frodi. Il consiglio è di non prendere in considerazione le richieste di operazioni arrivate via messaggio o via social: a volte basta cliccarci per far scattare la truffa. Se si deve fare una transazione con gli istituti che si presentano è bene andare allo sportello, oppure chiamare prima la struttura interessata, per verificare. La presenza di operatori sul territorio è una garanzia e, da questo punto di vista, nel nostro entroterra abbiamo un problema, perché ci sono sempre meno servizi fisici e ciò porta anche a uno spopolamento. In questo senso, siamo molto fieri di un’attività che abbiamo avviato da tre anni, credo per primi in Italia: insieme alle associazioni dei pensionati di Cgil e Cisl, stiamo tenendo tantissimi incontri sul territorio per spiegare le dinamiche di truffe e reati informatici, problemi di ordine pubblico e sicurezza legati agli anziani, e ora abbiamo cominciato a girare anche le scuole per parlare di bullismo, cyberbullismo e uso improprio dello smartphone. È un’attività importante perché l’iniziativa, portata avanti da due realtà storicamente diverse come polizia e sindacati, è in realtà una condivisione d’esperienze per mettere in guardia i cittadini dai rischi. Anche se dispendiosa, ci dà tanta soddisfazione".

Infine, dei consigli che Pineschi dà in merito alla prevenzione dei reati fisici, soprattutto i furti in abitazione: "Di solito avvengono all’imbrunire e in quella fascia sarebbe bene che qualcuno fosse in casa. Importante è anche avere un sistema di videosorveglianza, seppure non risolva totalmente il problema. Infine, aggiungo che sarebbe fondamentale avere delle infrastrutture adeguate, per quanto riguarda le principali arterie, e su quest’aspetto Urbino è carente. Dove possibile, andrebbero implementate: il futuro della città dipende anche da ciò".

Nicola Petricca