Poco più di 500 euro per l’affitto in una villetta

Si fa presto a dire casa. Anche nell’entroterra tiene banco la questione abitativa: le modalità, e soprattutto i prezzi, sono diversi dai centri della costa ma i temi sono gli stessi. "Il bonus edilizio ha fatto salire gli affitti ma il valore immobiliare cala -esordisce Fabio Guerra di FG Case con sede a Sant’Angelo in Vado-, tengono banco i casali di campagna e gli appartamenti con un valore che qui si aggira sui 700800euro al metro quadro. Ad Urbania ad esempio con una cifra tra i 400 e i 500 euro al mese si trova in affitto una villetta". Diverso il discorso per i locali commerciali: "I negozi sono in calo -spiega Guerra- c’è stata una chiusura massiccia e i locali si trovano. Da parte dei proprietari c’è corsa ad affittarli o, preferibilmente, a venderli". Regge il segmento degli stranieri: "Ho recentemente venduto una casa a Cantiano all’ambasciatrice argentina in Norvegia che cercava un edificio di valore ambientale e storico in Italia. Oggi i tedeschi preferiscono la Grecia ma per olandesi, inglesi e polacchi la valle del Metauro va ancora forte". Nel Montefeltro la situazione è simile: "C’è una domanda altissima rispetto alla disponibilità -dice Giulio Santi Amantini di Montefeltro Living, con sede a Piandimeleto- però anche se mancano gli immobili non si viaggia certo con i prezzi delle città. Per un appartamento con due o tre stanze da letto ci aggiriamo dai 330 ai 400 euro al mese, per una villetta indipendente siamo sui 550. Queste le cifre riferite all’area di Piandimeleto e Lunano, già a Mercatale di Sassocorvaro i prezzi salgono. Se parliamo di acquistare casa invece i prezzi sono stazionari a Lunano e Piandimeleto, in calo a Belforte e in rialzo a Mercatale. Oggi un prezzo al metro quadro non esiste più, valutiamo per ognuno il contesto, però un appartamento su villetta a schiera semi-indipendete possiamo trovarlo a partire dai 120mila euro più a monte fino a salire sui 200mila a Mercatale di Sassocorvaro". Anche a Cagli la situazione è simile: "Tanti cercano l’affitto ma l’offerta è quasi esaurita -spiega Silvia Aluigi dell’agenzia Casa nelle Marche-. A Cagli e dintorni partiamo dai 300 ai 400 euro per lo standard, ci sono poi eccezioni magari particolarmente vecchie dove si può risparmiare qualcosa oppure case di maggior pregio che superano le 400. Dopo il Covid ho riscontrato molta più attenzione e concretezza nella scelta della casa: si cerca quella con le soluzioni migliori e fino lo scorso anno il trend era in crescita. Ora l’aumento dei tassi di interesse ha frenato l’entusiasmo, specie nelle coppie più giovani. A Cagli non ci sono case nuove perché negli ultimi anni le aziende si sono concentrate soprattutto nelle ristrutturazioni: per un acquisto si parte da intorno ai 100mila euro. Tanti prima cercavano villette a schiera ma -di fatto- queste non ci sono sul mercato e ora si punta su appartamenti in piccoli condomini, più economici".

Andrea Angelini