Podcast di gran qualità per il Conservatorio

Il programma della stagione primavera-estate 2025 del Conservatorio Rossini si presenta ricco e articolato come hanno sottolineato Paolo De Biagi, presidente del Conservatorio Rossini, Fabio Masini, direttore dell’Istituto, Michele Mangani e Lamberto Lugli, rispettivamente vicedirettore del Conservatorio e referente del progetto Metaverso Raffaello. Il primo progetto in programma, ideato dal direttore Masini, è un podcast dal titolo Un petit train, che richiama un’omonima composizione di Rossini: Un petit train du plaisir che “descrive“ un disastroso viaggio in treno. Il primo passeggero ad essere intervistato è Elio delle Storie Tese cui si alterneranno, sul canale you tube del Conservatorio, studenti, docenti, professionisti della musica esterni all’istituto. Ad occuparsi delle interviste sarà la studentessa Tecla Bendetto.

Domenica 18 maggio tradizionale appuntamento con la Messa Solenne con canto gregoriano che vedrà protagonista il Coro Gregoriano del Conservatorio Rossini diretto da Gabriele Gravagna (Santuario della Beata Vergine delle Grazie, ore 18). Sabato 24 maggio si svolgerà l’Open Day: le porte di Palazzo Olivieri e altri spazi della città si apriranno al pubblico offrendo momenti musicali esemplificativi delle varie combinazioni strumentali e della gamma di suoni e modi che la musica può assumere. A conclusione della giornata al Teatro Rossini si terrà il concerto Vita d’eroe: la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, in collaborazione con il Conservatorio Rossini ed il Conservatorio Pergolesi, sotto la direzione di Manlio Benzi, eseguirà il grandioso poema sinfonico di Richard Strauss Ein Heldenleben e l’Ouverture Coriolano di Beethoven.

Nei mesi di giugno, luglio e ottobre si svolgeranno i Concerti del Conservatorio mentre il mese di maggio sarà dedicato alle Esercitazioni di classe. Il 20 giugno per la Festa della Musica, in collaborazione con il Festival del Cinema, realizzato dal Dipartimento di Jazz, si terrà in piazza del Popolo un concerto con l’orchestra ritmico sinfonica che omaggerà le grandi voci femminili nella musica da film, dopo i tributi nelle edizioni precedenti a Riz Ortolani e Henry Mancini. L’evento finale dell’anno accademico 2024-’25 sarà la partecipazione all’EXPO di Urbino con il progetto Metaverso Raffaello, di cui si è avuta un’anteprima nel passato anno accademico con il concerto "… a Raffaello". In onore del pittore urbinate furono eseguite la Cantata pel quarto centenario natalizio di Raffaello di Lauro Rossi (1883), rielaborata da Lamberto Lugli, e la Sinfonia Raphael, composta da Michele Mangani per il quinto anniversario della morte dell’artista. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, coinvolge quattro istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale delle Marche, tra cui i Conservatori di Pesaro e Fermo, ed ha come emblema Raffaello, artista visionario tra i più grandi del Rinascimento. Il Conservatorio Rossini proporrà una serie di eventi che, sotto l’egida di Raffaello, mostreranno la capacità di ripensare le figure del passato in un’ottica contemporanea.

Maria Rita Tonti