Poderino, incontri per riconquistare la serenità

Il quartiere Poderino torna a distinguersi per il suo impegno nel trasformare il disagio giovanile in opportunità di crescita e integrazione. Dopo gli episodi di vandalismo che avevano coinvolto il cosiddetto "Parco Buoi", connotandolo come simbolo cittadino di degrado, schiamazzi e volgarità giovanili, la comunità del quartiere ha scelto di adottare un approccio costruttivo, basato sull’accoglienza e sull’educazione. Invece di stigmatizzare o allontanare i ragazzi responsabili di atti vandalici, il quartiere ha deciso di includerli e accompagnarli in un percorso di cambiamento positivo. "Una visione che dimostra come una comunità possa farsi carico delle difficoltà, diventando educante e accogliente" spiegano gli adulti coinvolti.

E così a partire dal 22 gennaio, prenderà il via il secondo ciclo di laboratori esperienziali organizzati dall’associazione "Vivere il Poderino", nell’ambito del progetto Comunità Educante, finanziato dalla Fondazione 7 Novembre e patrocinato dal Comune di Fano – Assessorato ai Servizi Educativi. Il nuovo ciclo, intitolato "Parliamo di noi…", si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni e sarà guidato dalla dottoressa Elisa Pavoni, psicopedagogista e pedagogista clinica.

"L’obiettivo - dicono gli organizzatori - è creare uno spazio sicuro dove i giovani possano confrontarsi su tematiche personali e collettive, condividere esperienze e punti di vista, e sviluppare un senso di appartenenza al gruppo. Attraverso strumenti creativi e partecipativi, i laboratori mirano a stimolare il rapporto con se stessi e con gli altri, esplorando il legame con il proprio corpo attraverso esercizi di rilassamento e consapevolezza, e utilizzando la musica come mezzo per esprimere identità e sentimenti".

Si parlerà di temi profondi come il viaggio interiore, inteso sia come scoperta personale che come ricerca di sé, e delle dinamiche di gruppo, analizzando ciò che si apprezza e ciò che si vorrebbe cambiare nei rapporti interpersonali. Inoltre, verranno affrontati argomenti delicati e fondamentali per l’età adolescenziale, come l’amore e l’amicizia, per poi concludere con una riflessione collettiva su come trasformare esperienze personali in progetti condivisi che possano contribuire al benessere della comunità. Gli incontri si terranno ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 nei locali dell’Associazione Vivere il Poderino, in via Redipuglia 5 a Fano, e saranno gratuiti. È richiesta la prenotazione ai numeri 349-5954377 o 333-2184424.

Tiziana Petrelli