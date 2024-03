“Poesia al taglio“ in centro

Domani, domenica 10, il corso Garibaldi di Fossombrone sarà il palcoscenico di un evento/happening dedicato alla poesia.

Si chiama “Poesia al taglio“ e fa parte della rassegna “Parole“, organizzata dal Comune. Anni fa, nella della gola del Furlo, nacque l’idea di far scendere i poeti in strada per farli interagire con le persone. Quei “fabbri di parole“ si erano riuniti sotto l’insegna della Zattera dei Poeti.

Ora, dopo quasi un decennio, la Zattera torna e si trasforma per l’appunto nella “Poesia al taglio“. L’impegno di far uscire la poesia allo scoperto e darle l’occasione di confrontarsi senza schermi e filtri con la comunità. La direzione artistica è di Marco Di Pasquale e ha l’intento di unire la parola poetica con la città, in uno dei luoghi principali della vita forsempronese, il corso, ovvero, nella parlata locale, la “piazza“.

Con la Poesia al taglio l’associazione culturale Umanieventi coinvolgerà giustappunto il corso in una serie di iniziative a sfondo letterario, ma anche ludico: a partire dal mattino fino al tardo pomeriggio, il centro della città sarà animato da reading collettivi di poeti forsempronesi e marchigiani, aperitivi in versi, un laboratorio di scrittura creativa, un pranzo conviviale sotto il loggiato cittadino.

Una poetry parade percorrerà nel pomeriggio corso Garibaldi con momenti di recitazione e riflessione, durante i quali le parole che saranno pronunciate verranno poi distribuite “a tranci“ al pubblico presente.