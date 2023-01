Poesia, danza e tanta musica I ragazzi si mettono in piazza

Quindici artisti, una piazza per gran parte del tempo piena e tanta voglia di esporre alla città la propria arte attraverso le sue diverse sfaccettature. Questa è stata "Pesaro Young Art Festival", ovvero l’iniziativa svoltasi ieri in piazza del Popolo che ha tentato di rispondere alle esigenze dei giovani pesaresi dopo che, in modo esplicito e con la vittoria di "Pesaro città dei giovani 2022", avevano richiesto all’amministrazione spazi e luoghi per potere trasmettere alla città i propri interessi e passioni.

Poesia, danza ma anche musica di ogni genere con stili pop, rock, urban-rnb e a concludere il dj set di Francesco Amadei, in arte Dj Dask, hanno animato il sabato pesarese che finalmente si apre di più alle giovani generazioni. "Questo festival si pone l’obiettivo di dare spazio a tutti i ragazzi e le ragazze pesaresi che hanno un sogno, ovvero quello di esibirsi davanti al pubblico della propria città facendo conoscere la propria musica – ha spiegato Francesco Amadei, tra gli organizzatori dell’iniziativa – sentendosi davvero liberi di poter mostrare al mondo cosa amano fare e senza limiti".

La festa è iniziata dalle 17 con le poesie di Benedetta Galoppi e Lorenzo Rosotti lette da Sara Santori e Thomas Galli, dalle 18 in poi l’a.s.d Movimento Dance Studio si è esibita con coreografie che hanno portato in scena la danza classica, propedeutica ed educativa. Dalle 19 ha poi avuto il via la kermesse dei musicisti pesaresi; tra loro i "Garbino Band", il duo che nel 2021 partecipò al talent show "XFactor" arrivando fino ai Bootcamp grazie alla loro cover di Ambra "T’appartengo" e al loro modo di fare naif che è piaciuto tanto ai giudici, e Gianluca Paradiso anche lui reduce dalla partecipazione delle Finali Nazionali di Sanremo Rock & Trend al Teatro Ariston nel 2021.

Contenta dell’iniziativa nel suo complesso anche l’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Pesaro Heidi Morotti che ha commentato l’evento conclusivo di due giorni di festa, iniziati la sera dell’Epifania al Mercato delle Erbe con ‘Recap’: "Possiamo definirlo un successo importante che ci conferma quanto puntare sui giovani sia sempre un ottimo investimento. È stato bello vedere piazza del Popolo piena anche durante le letture poetiche. Un messaggio importante che dimostra quanto l’arte, in tutte le sue forme, sia un punto di riferimento per le giovani generazioni".

A concludere la serata, dalle 22 in poi, il dj set di Dask. Parallelamente, al Mercato delle Erbe, è tornato il festival "Carpe Riem", giunto alla sua decima edizione, e che in 6 anni è riuscito a confermarsi come uno dei principali palcoscenici della Penisola per la crescente arte dell’improvvisazione canora. Shekkero, Drimer, Frenk, Hydra, Problem, Simon, Dono e Bruno Bug erano gli 8 artisti hiphop provenienti da tutta Italia per l’occasione.

Giorgia Monticelli