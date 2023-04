Domani alle ore 17,30, alla sede storica della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro (Soms) in via Cairoli 53, si terrà un incontro di poesia dialettale con Emilio Melchiorri dal titolo “Sull’Onda della Poesia“. L’incontro sarà arricchito dal dialogo tra l’autore e Paolo Montanari. Il programma prevede anche letture di Anna Fumagalli del “Giardino dei Talenti“ ed un breve incontro teatrale in dialetto con Mariagrazia Ballarini e Loretta Cecchini. Vi sarà anche un intermezzo musicale di Claudio Mari con la sua chitarra ed un intervento dell’artista Mara Pianosi, autrice dell’illustrazione delle poesie di Emilio Melchiorri, che con la sue poesie dialettali vuol contribuire alla salvaguardia di questa lingua “el dialett bsares“ che "per i pesaresi veraci è l’essenza stessa delle proprie radici cultural-popolari con i suoi valori, i suoi modi di pensare e portare avanti la vita di tutti i giorni e con il nobile e, forse, illusorio intento di avvicinare ad esso i giovani", dicono in una nota gli organizzatori.

Il pomeriggio sarà anche l’occasione per presentare l’antologia poetica a cura di Bruno Mohorovich “I luoghi della memoria“ che vede la presenza di Emilio Melchiorri con una poesia “Amarcord“. Al termine un brindisi e gli auguri di buona Pasqua. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Pesaro ed il contributo della Banca di Pesaro. L’ingresso è libero, info. 333 319 3334.

l. d.