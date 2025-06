Poesie sul tema della natura. Riconoscimenti agli studenti in gara al concorso di versi

Premiati sabato scorso gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Pesaro e Urbino che hanno partecipato al Concorso di Poesia sul tema "La Natura", concorso nato nel 2015 quale "Memorial Urbano Urbinati" socio del Rotary Club di Cagli Terra Catria e Nerone. Dopo i saluti della Presidente del Club Oriana Salvi e del Sindaco di Cagli Alberto Alessandri, che ha ricordato il Prof. Urbano Urbinati e la moglie Marta la Presidente, attraverso la proiezione di slide ha sottolineato alcuni momenti della presenza del socio Urbinati nel Rotary, nella comunità cagliese, quale animatore per la sua ampia e profonda cultura, autore di saggi ed esimio docente di letteratura italiana. Si è poi proceduto alla lettura di circa venti poesie ritenute degne di menzione e di valorizzazione, di fronte ad una numerosa e attenta platea di genitori, alunni, docenti dirigenti scolastici e autorità rotariane presentate da Cristina, Michela e dalla giornalista, scrittrice e poetessa Silvia Sinibaldi che ha dato voce alla poesia prima classificata. Questo della lettura delle poesie è stato senz’altro il momento clou, in quanto le lettrici hanno dato il giusto colore ad ogni parola uscita dalla penna dei ragazzi, valorizzandone al massimo il testo. Particolare emozione ha suscitato la premiazione dei vincitori per tutti i presenti. Ai tre vincitori, oltre al trofeo in acciaio inox elaborato dalla Crainox di Piobbico, a cui va un sentito grazie, sono stati consegnati attestati e premi. Di seguito la graduatoria dei tre vincitori: terza classificata: Benedetta Ruggeri, dell’Istituto Comprensivo "Leopardi" di Pesaro; seconda classificata: Adriana Savchyska, dell’Istituto "Galilei" di Pesaro; primo classificato: Nicholas Campitelli, dell’Istituto "Binotti" di Pergola. A seguire è stata presentata l’Antologia di Poesie, comprendente i lavori di sette edizioni per un totale di 120 poesie. Dopo la Premessa della Presidente del Club e del curatore della Antologia Franco Marini, la giornalista, scrittrice e poetessa Silvia Sinibaldi, con maestria ha dato corpo ai sentimenti, ai dubbi, alle passioni, alle aspirazioni dei giovani poeti.

