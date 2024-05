Poker firmato Maior, Orange in Seconda

maior

4

s.veneranda

1

MAIOR: Maramonti, Ordonselli D., Angelelli, Pagnoni, Rosetti, Sannipoli, Mainardi, Fossa A., Traiani (28’ st Romani), Menconi (40’ st Pompili), Fossa M. (26’ st Bravi). All. Tomasetti.

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Vitali (36’ st Costantini), Marchionni, Vaierani, Piccinetti, Vampa, Gorgolini (15’ st Bernacchia), Ballerini, Ordonselli, Intili, Aloisi (30’ st Fontana). All. Della Betta.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 30’ pt Traiani, 35’ pt Ordonselli, 13’ st e 45’ st (rig) Mainardi (M), 15’ st Sannipoli

La Maior passa in vantaggio con Traiani. La reazione Santa Veneranda arriva subito, azione sulla sinistra, e Ordonselli pareggia. Secondo tempo tutto Maior che si riporta in vantaggio con Mainardi che si esibisce in una grande rovesciata acrobatica e insacca. Subito dopo triplica Sannipoli. Poi nel finale su rigore concesso per atterramento di Andrea Fossa, Mainardi realizza la doppietta personale. Alla fine gioia per i tifosi biancoverdi e delusione per quelli orange che ora hanno la squadra in seconda categoria.