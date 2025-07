Polemica elettorale sul medico che se ne va

Sul caso del medico di base di Acqualagna piovono repliche, interventi e smentite. La prima a intervenire è l’AST che precisa: "L’assistenza medica dei cittadini di Acqualagna è pienamente garantita. A seguito delle dimissioni non previste del medico di base abbiamo immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio e minimizzare i disagi per i circa 1.300 pazienti interessati. Si è provveduto a una riorganizzazione tempestiva: circa 400 pazienti, residenti a Cagli, potranno essere presi in carico da medici di medicina generale operanti in quel Comune, ottimizzando la prossimità del servizio. I restanti 900 pazienti potranno essere assistiti dai tre medici che, prima delle dimissioni, erano già associati con il professionista andato in pensione. Non comprendiamo le preoccupazioni espresse nell’articolo, dal momento che l’utente potrà effettuare la scelta garantendo l’assistenza medica di base. In merito all’attivazione del punto salute, entro la settimana prossima verrà stipulato il contratto di comodato con il comune per l’acquisizione dei locali che verranno presi incarico dall’Ast e a breve verranno attivati tutti i servizi previsti. L’azienda conferma il ruolo centrale del Punto Salute di Acqualagna nella propria programmazione".

Visione diversa quella di Micaela Vitri: "Mentre il trio sanità Baldelli, Saltamartini e Baiocchi sbandiera un nuovo punto salute ad Acqualagna, di cui non c’è ancora traccia in nessun atto, delibere o bilancio, intanto la città perde il medico di base senza che sindaco e maggioranza dicano una parola. La carenza di medici soprattutto nelle aree interne è un problema a cui dare risposte immediate. Io stessa da due anni propongo in Consiglio Regionale degli incentivi sulle spese di affitto o acquisto casa da parte del personale sanitario ma la maggioranza di destra ha votato contro. Non è un’utopista ma una proposta concreta che è stata approvata solo per l’area del cratere sismico e che sarebbe da ampliare al nostro territorio".

"Se ne va un medico di base ad Acqualagna? Ecco la pronta accusa al Governo Meloni e alla Giunta regionale – commenta invece l’assessore regionale Francesco Baldelli puntando il dito anche contro i post social di Alessia Morani –. Salvo poi dimenticare di dire che i restanti tre medici sopperiranno totalmente a questa legittima scelta professionale e che si sta già lavorando per l’individuazione del sostituto. A differenza della sinistra, noi abbiamo investito sin dal nostro insediamento sulla formazione dei nuovi medici di medicina generale e ospedalieri. Ma tant’è, questo è il livello del bizzarro duo Morani-Ricci, leoni da tastiera che si muovono peggio di orsi in cristalleria".

Andrea Angelini