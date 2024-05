Polemica sui Consultori familiari presidio di Udi e Casa delle Donne

Questa mattina, dalle ore 10 alle 12, Udi e Casa delle Donne Pesaro organizzano un presidio a difesa del Consultorio familiare, "affinché queste strutture rimangano pubbliche e laiche. Con un emendamento al decreto Pnrr – dicono i promotori – è stato previsto che le Regioni, nell’organizzare i consultori, possano avvalersi del coinvolgimento di soggetti del terzo settore. Tale scelta è stata fatta per permettere alle associazioni pro-vita di entrare nei consultori pubblici. Noi non abbiamo bisogno delle associazioni antiabortiste e dei consultori privati, mentre quelli pubblici vengono chiusi, svuotati di personale, trasformati in altro, privandoci di strutture sociosanitarie gratuite, laiche, aperte e accessibili a tutte".