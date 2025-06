Polemica sulla progettazione della Pesaro-Urbino

Nel piano infrastrutture da 6 miliardi presentato dalla Regione Marche manca la Pesaro - Urbino: La strada che collega i due capoluoghi di provincia. Quella che unisce costa ed entroterra, quella che serve per far partire il territorio. A sollevare la mancanza il consigliere della Provincia di Pesaro e Urbino, Anna Maria Mattioli: "Questa richiesta di primaria importanza era stata oggetto di dibattito istituzionale tra il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, i quali avevano sottolineato l’importanza di un progetto di sviluppo che tenesse conto sia della sicurezza che della sostenibilità. In occasione del loro incontro col Presidente della Regione Marche Acquaroli avvenuto il 3 maggio scorso in Urbino, avevano sollecitato il suo interessamento per la previsione di infrastrutture stradali più sicure, sostenibili e veloci tra le due città, sottolineando l’importanza di migliorare la viabilità e di rendere il territorio più attrattivo".

Uguale il capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Urbino, Federico Scaramucci: "Parliamo di un collegamento fondamentale per lo sviluppo dell’entroterra e per garantire pari opportunità ai cittadini, alle imprese, agli studenti della nostra provincia. Lasciare Urbino isolata significa rallentare la crescita di un’area già fragile. È una mancanza di visione che non possiamo accettare. Chiediamo al Comune e alla Regione un intervento immediato per reinserire l’opera nel piano strategico e ci mobiliteremo senza stare a guardare".

La situazione viene spiegata da Francesco Baldelli, assessore alle infrastrutture della Regione Marche che conferma: "la direttrice stradale Pesaro-Urbino è fondamentale: lunedì la giunta regionale ha già deciso il via al percorso per l’adeguamento dell’Urbinate".

Quindi cosa significa? "Lo abbiamo già detto: la giunta considera fondamentale il collegamento stradale lungo la direttrice Pesaro-Urbino e quindi ha già deciso dare il via al percorso di adeguamento della strada Urbinate, iniziando subito l’iter di condivisione tecnica delle soluzioni infrastrutturali con Anas ed i Comuni interessati. Parole in libertà quelle della Mattioli e di Scaramucci, esposti all’ennesima brutta figura per seguire i diktat di partito, che altro non sono che maldestri tentativi di camuffare la realtà, dimentichi di quanto non hanno fatto in decenni al governo della regione e della provincia". La precisazione del titolare delle infrastrutture della Regione Marche forse non frenerà le polemiche.