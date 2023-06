Polemiche su piazzale Amendola Brunori: "La vasca ha funzionato"

"La vasca ha funzionato anche se ci sono dei problemi: la captazione dell’acqua, le pendenze e forse le dimensioni dei tubi. Stiamo lavorando per ampliare le caditoie e per aumentare il flusso dell’acqua dell’acqua piovana verso la vasca".

E’ quanto riferito ieri dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori sulla vasca di piazzale Amendola. Ieri mattina il sindaco Massimo Seri ha voluto fare il punto della situazione dopo le polemiche scaturite dagli allagamenti del sottopasso e della piazza del Lido, nonostante l’importante investimento sull’impianto di raccolta delle acque meteoriche. Con il primo cittadino e l’assessore Brunori c’erano anche i tecnici comunali, l’ingegnere Federico Fabbri e il geometra Bruno Agostinelli. "Il progetto prevedeva oltre alla costruzione della vasca – ha spiegato Fabbri – la realizzazione di una infrastruttura fognaria per le acque meteoriche. Il sistema di smaltimento di tali acque è stato potenziato per viale Cairoli, dove non si sono più registrati allagamenti, mentre ciò non è avvenuto nella zona del sottopasso ferroviario dove l’attuale sistema ha dimostrato di non essere in grado di convogliare l’acqua piovana in tempi rapidi verso le pompe". In sostanza gli ultimi monitoraggi effettuati dai tecnici comunali e da Aset hanno rilevato che è passato troppo tempo, circa 10-15 minuti, tra l’inizio dell’allagamento e l’entrata a regime dell’impianto. Per favorire il flusso dell’acqua piovana verso la vasca il Comune aumenterà il numero dei tombini e ne creerà uno grande sotto il sottopasso: si parla di un lavoro di qualche settimana. Altro provvedimento immediato sarà il divieto di appendere manifesti nelle pareti sotto il cavalcaferrovia. I tecnici hanno infatti verificato che le griglie dei tombini erano ostruire da foglie, materiale vario e residui di carta e colla. "La vasca – ha concluso il sindaco – che ha una capacità di raccogliere acqua su un’area di tre ettari, ha funzionato, così come è adeguata la potenza delle pompe. La situazione è sicuramente migliorata, ma noi vogliamo che sia risolta al 100%". E’ stato chiarito che il collaudo complessivo dell’opera sarà effettuato a lavori ultimati. Seri ha anche parlato dell’allagamento di via Pisacane per ribadire l’esistenza "di un grande progetto da finanziare con i fondi Pinqua (contando sullo scorrimento della graduatoria ndr) oppure in due step con le nostre risorse".

Anna Marchetti