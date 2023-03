Polemiche sulla tassa per disabili Tinti: "Applicato un regolamento"

"Nessuna tassa sulla disabilità, l’Ambito sociale 6 sta solo applicando il suo regolamento e rispettando una legge dello Stato, a garanzia dell’equità sociale e del pari accesso ai servizi".

Così l’assessore al Welfare Dimitri Tinti replica alle polemiche sulla compartecipazione delle famiglie dei disabili alla spesa del servizio di trasporto sciale, del servizi di assistenza domiciliare e del servizio educativo domiciliare. Alla denuncia di una mamma sul trasporto sociale a pagamento a partire da quest’anno, è seguito l’attacco di Fratelli d’Italia che ha accusato l’Ambito sociale di aver istituito la tassa sui disabili. Tinti ricorda che "il regolamento d’Ambito è stato approvato nel 2020 da tutti i consigli comunali dei Comuni soci ed è operativo dal primo gennaio 2021. Regolamento condiviso e sollecitato dai sindacati che da sempre hanno insistito sull’applicazione dell’Isee". Dopo aver aggiunto che "il criterio dell’Isee è stato istituto dallo Stato con una legge del 2013, recepita dalla Regione Marche nell’anno successivo", Tinti fa presente che "per le prestazioni cosiddette essenziali va applicato l’Isee socio sanitario dell’utente (disabile o anziano che sia). Mentre per i servizi non essenziali (trasporto sociale, assistenza educativa, assistenza domiciliare), conta l’Isee ordinario del nucleo familiare". E ancora Tinti: "Dal 2021, cioè da quando è operativo il regolamento d’Ambito, il Comune ha avviato un percorso graduale di accompagnamento delle famiglie alla compartecipazione dei costi, a partire dal pagamento delle rette delle strutture". Tinti fa anche notare come tale compartecipazione incida su riparto delle risorse regionali. Non a caso l’Ambito sociale 6, essendo più avanti in tale processo, quest’anno avrebbe ricevuto dalla Regione più risorse rispetto ad altri Ambiti sociali che sono stati penalizzati.

Anna Marchetti