Polenta ai sughi e fagioli rustici: piatti ghiotti all’Abbadia di Naro

ABBADIA DI NAROTre giorni per gustare la polenta dei carbonai, il cibo dei boschi, della montagna, della convivialità genuina e paesana. E’ la proposta che la pro Loco di Abbadia di Naro, presieduta da Giorgio Remedia, fa per tre giorni, da oggi a sabato.

"Il cuore dell’evento, che si tiene oramai da più di 30 anni – spiega Remedia – è la polenta alla Carbonara, un piatto povero ma ricco di storia, nato quando i carbonai, vivendo nei boschi per lunghi mesi, cucinavano con farina di mais, acqua, sale e pochi altri ingredienti genuini. Ad Abbadia questa ricetta è diventata un’arte: la polenta viene cotta lentamente, mescolata a mano con il bastone come vuole la tradizione, e infine stesa sulla spianatoia per il taglio perfetto con il filo".

"Portiamo avanti – dice Giuseppe Martinelli, polentaio e custode della tradizione – la tradizione della polenta dai nostri padri, partendo dalla selezione degli ingredienti semplici e freschi, fino alla perfetta cottura, il taglio perfetto con il filo e il condimento fresco. Noi seguiamo la tradizione di girarla a mano con il bastone, altrimenti si perde quella artigianalità che può dare solo il “mastro polentaro”. La polenta mantiene così quel sapore e quella porosità che si sposa perfettamente con i sughi bianco e rosso della nostra tradizione abbadiense".

Non solo polenta: la festa propone anche la trippa, cucinata secondo la ricetta contadina con pomodoro, aromi e una lenta cottura che la rende tenerissima, e i fagioli con le cotiche, piatto che un tempo scaldava le fredde serate invernali. Qui le cotiche di maiale, morbide e saporite, si uniscono ai fagioli in un sugo denso e profumato, servito fumante come vuole la tradizione abbadiense. Ma ci sono anche assaggi per i più piccoli.

La festa è anche un’occasione per scoprire le bellezze di Abbadia di Naro: la sua antica chiesa conserva tracce di affreschi medievali e particolari architettonici in pietra.

Quest’anno è impreziosita dalla presenza della Madonna del Giro, appena arrivata dalla vicina Piobbico e visibile ai partecipanti: un simbolo di devozione e di identità per tutto il paese.

d. e.