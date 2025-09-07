Polentone alla carbonara. Si festeggia la 531ª edizione

Si tiene oggi a Piobbico la 531° edizione della Sagra Nazionale del Polentone alla Carbonara. Due i punti dove saranno allestiti gli stand per gustare la specialità: in piazza sant’Antonio e in viale Marconi e il visitatore e amante di questo prodotto potrà vedere al lavoro i polentari del paese. Per l’occasione ed è una novità della Sagra 2025, alle ore 10 in piazza sant’Antonio prenderà il via A scuola di polenta – Masterclass di Polentone alla Carbonara. Chi vorrà, dopo previa prenotazione (al numero 328 2892713) potrà essere affiancato da polentaro e preparare dal vivo e con le proprie mani la polenta.

"Il polentone alla carbonara è da oltre cinque secoli la punta di diamante della gastronomia piobbichese – spiegano dalla Pro Loco che organizza la sagra con la collaborazione del Club dei Brutti – e per renderla speciale nel gusto viene condita con un sugo frutto di una ricetta tramandata da sempre. Importante sottolineare che non va fatto un paragone con la classica carbonara perché non c’è nessun legame con quella ricetta. Infatti il nome del Polentone alla carbonara prende spunto dagli ideatori, i carbonari di Piobbico i quali usavano tra gli ingredienti base lardo, pepe e pecorino".

"Nel tempo la ricetta si è affinata – aggiungono dalla Pro Loco – ed oggi tra gli ingredienti spiccano pomodoro e carni pregiate. Immancabile l’ingrediente segreto: il sufrangolo, ingrediente non in commercio ma riscontrabile solo ed esclusivamente nei boschi del Nerone. Inoltre la particolarità risiede anche nella cottura della polenta, che è “a fuoco lento e tirata a mano con il bastone“".

"Sono onorato di guidare il timone di questo nuovo gruppo, gente giovane, fresca di idee, propositiva, volenterosa e amante come me di questo piccolo paese che è anche sede mondiale del Club dei Brutti – afferma Giovanni Dini, neo presidente della Pro Loco di Piobbico –. Insieme ai ragazzi del Club dei Brutti abbiamo grandi idee, soprattutto, c’è una gran voglia di riempire il paese di turisti per due weekend di fila. Si è deciso di mantenere ancora distinta la Sagra Nazionale del Polentone alla Carbonara dal Festival dei Brutti ma la collaborazione è garantita. Il presidente uscente del Club, Giannino Aluigi detto La Belva, sarà comunque con noi sul palco anche oggi (ore 18) per aprire ufficialmente i seggi elettorali. Non mancheranno sorprese". Alle ore 20 serata danzante con Orchestra Riccardi. Alle ore 22 spettacolo pirotecnico. Domani la Festa del Patrono con Processione delle Rocche. Nel prossimo week end il Festival dei Brutti".

Amedeo Pisciolini