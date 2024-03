"Polifonia per Virginia da Leopardi a Bessie Smith". Lettura scenica al Performing Arts Center

Domani, alle 21,15, per la Giornata della donna, il Pac (Performing Arts Center) di Pesaro (in via Menotti, 1) presenta "Memorie come polvere. Polifonia per Virginia Del Mazzo da Giacomo Leopardi a Bessie Smith", lettura scenica tragicomica di e con Romina Antonelli e Paola Galassi. Il reading si ispira ad un fatto avvenuto a Pesaro nel 1819: la giovane Virginia, sposata ad un funzionario della dogana, muore durante un aborto clandestino procuratole dall’uomo, suo amante. Una storia cui il giovane Leopardi dedicò la poesia "Nello strazio di una donna fatta trucidare col suo portato", da cui è tratta la lettura scenica. Info. 348 7809978.