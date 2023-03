Politici e industriali a cena ragionando di sviluppo

Amministratori, imprenditori e terzo settore insieme, per confrontarsi sulle prospettive economiche e sociali dell’alta Valcesano, in una cena-evento di beneficenza che destinerà risorse all’ospedale di Pergola. L’appuntamento, aperto ai cittadini, è per venerdì sera al ristorante Giardino di San Lorenzo in Campo e nasce nel contesto del bando regionale ‘Dalla vigna alla tavola’ che ha lo scopo di unire le produzioni locali alla ristorazione. Ma Paolo Biagiali del ‘Giardino’ ha voluto fare di più, "pensando all’iniziativa – spiega – come a un’occasione per riaccendere i fari sui nostri territori colpiti dall’alluvione, di cui l’ospedale Santi Carlo e Donnino rappresenta il cuore dei servizi sanitari al quale, per questo, destineremo l’incasso della serata".

Gli amministratori presenteranno progetti di sviluppo legati al territorio, "per stimolare un confronto tra pubblico e privato, su prospettive economiche e sociali di una zona che da sempre si sente ai margini della provincia e che dopo lo scorso autunno ha ancora più problemi, ma che vuole rialzarsi, provando anche a fare ‘rete’, con chi in questi luoghi vive e lavora". Ci saranno le associazioni di volontariato, che "illustreranno ciò che é stato fatto e resta da fare; il Lions Club; esponenti della Bcc di Pergola e Corinaldo; responsabili dell’ospedale di Pergola; e imprenditori, colonna portante del territorio". Tra gli ospiti il vescovo Trasarti; il direttore dell’Agenzia del turismo Marco Bruschini; e Gianluca Carrabs.

Sandro Franceschetti