Polizia a caccia dei banditi sulla Panoramica. Inseguimento da film, loro fuggono nei campi

I carabinieri li inseguivano da Riccione, i banditi sono arrivati fino sulla Panoramica del San Bartolo, ma qui, abbandonando l’auto e gettandosi nei campi, sono riusciti a fuggire. E’ un inseguimento da film quello fatto da carabinieri prima e polizia dopo sulla Panoramica, ieri, a partire dalle 13,30.

E’ in quel momento che dai carabinieri di Riccione arriva ai colleghi di Pesaro la segnalazione di una Alfa Romeo Stelvio in fuga: l’auto risulterà rubata, non si sa dove. I carabinieri di Pesaro la intercettano a Borgo Santa Maria, ma l’auto riesce a fuggire. La segnalazione arriva anche alla Questura. Una macchina civettadella Squadra Mobile si trova in servizio, e intercetta l’auto sulla Statale adriatica. La Stelvio all’altezza di Gabellini fa un incidente: tampona una Mini che si trova sulla sua strada, senza provocare feriti, poi si butta verso il San Bartolo. Mentre sul luogo del tamponamento arriva la polizia locale per i rilievi, l’auto civetta della Mobuile si lancia all’inseguimento sul colle.

Nella Stelvio sono in 4, tutti uomini, forse dell’Est. Le prime sommarie testimonianze parlano di gente vestita con tute scure, uno di loro è pelato e grosso, uno con i capelli lunghi. Alla guida c’è uno che però a un certo punto fa un errore: forse a causa dell’alta velocità, prima di iniziare la salita sul San Bartolo la Stelvio sbatte contro un cordolo e danneggia il pneumatico. Che poco dopo, lungo i tornanti, scoppia. Per qualche centinaio di metri la macchina prima cammina con la ruota sgonfia, poi direttamente sul cerchione di metallo. Quindi perde stabilità. Per questo, in prossimità di una curva a gomito, all’altezza del ristorante ’Alto Mare’ (ex Poggiolino), la Stelvio sbanda e rischia di cadere nel burrone sottostante. Resta quasi in bilico. L’auto della polizia è in arrivo. In quella manciata di secondi, i quattro a bordo riescono a scappare nei campi. Da ieri sono ombre nel bosco del San Bartolo. Si alza anche un elicottero e le ricerche proseguono per tutta la serata, ma dei banditi nessuna traccia. Si pensa sia gente dedita ai furti, con base non si sa dove.

Alessandro Mazzanti