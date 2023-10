"Polizia locale a Fossombrone: controlli notturni anche tutto l'anno"

Estate più sicura a Fossombrone. La polizia locale nel luglio, agosto e settembre scorsi ha fatto turni serali, che prima non c’erano, grazie alla riorganizzazione del servizio. E la comandante Ceccarani, spiega come "al termine del periodo sono stati riscontrati ottimi risultati, con l’esecuzione di controlli per il rispetto delle norme al codice della strada, nonché per la prevenzione di atti vandalici". Le violazioni accertate nelle fasce orarie serali sono state 194, divise tra mancato rispetto delle norme di comportamento, come il mancato uso delle cinture, uso dei cellulari alla guida, i divieti di sosta e la violazione delle norme sull’assicurazione e la revisione dei veicoli; sanzionati anche ci andava sul ciclomotori senza casco o in due.

Gli atti vandalici. In questa attività la polizia locale è stata affiancata dai carabinieri e aiutata dal sistema di videosorveglianza, grazie al quale sono stati individuati gli autori di alcuni vandalismi in corso Garibaldi, come il danneggiamento di alcuni drappi decorativi. Conclude la comandante: "Visto il positivo risultato si sta valutando di estendere i controlli anche nel restante periodo dell’anno, compatibilmente con i servizi d’istituto, in particolare quelli legati alle scuole".

a.bia.