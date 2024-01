Polizia locale in agitazione: "Negata l’assemblea"

Avevano convocato un’assemblea sindacale di protesta nel giorno dell’arrivo di Mattarella, ma "la Comandante stoppa l’assemblea dei lavoratori della Polizia Locale. Il diritto di assemblea dei lavoratori, diritto costituzionalmente garantito viene sospeso. Ora si va verso lo stato d’agitazione della Polizia Locale". La denuncia è del sindacato della Polizia locale Confederazione sindacati autonomi ed Sbf Marche Federico Coratella che spiega: "L’Amministrazione Comunale di Pesaro ha firmato il contratto decentrato, dove si applicano le regole e i finanziamenti per i dipendenti, ignorando le richieste dei lavoratori della Polizia locale rispetto alle indennità esterne e al progetto: ci saremmo aspettati disponibilità per più più personale per i turni anche notturni e incentivi per il fatto che Pesaro capitale della cultura prevede tanti eventi che metteranno a dura prova il personale della Polizia locale che è già sotto organico. Dopo aver fermamente contrastato tale scelta il sindacato Csa, su richiesta dei dipendenti, ha convocato un’assemblea per discutere dei motivi che avevano portato alla mancata sottoscrizione del contratto decentrato da parte nostra e di alcuni componenti la Rsu, organo elettivo dell’ente". E qui è accaduto l’impensabile, per gli agenti della Polizia locale in agitazione: "L’assemblea, diritto garantito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori, programmata per sabato 20 gennaio in concomitanza con la visita del presidente della Repubblica Mattarella, è stata negata dalla Dirigente che ne ha decretato il rinvio – aggiunge Caratella –. Tale decisione, seppur permessa dalle norme, è molto grave in quanto costituisce l’ultimo atto di un atteggiamento a nostro avviso sleale e discriminatorio da parte dell’Amministrazione nei confronti della Polizia locale. La quale, visto che è sempre coinvolta in questi eventi, dovrebbe essere valorizzata quando si parla di distribuzione delle risorse perché non siamo dipendenti comunali uguali agli altri ma affianchiamo le forze di Polizia statali. Mentre da una parte l’Amministrazione dimostra di comprimere alcuni dei più elementari diritti dei lavoratori, dall’altra appare preparatissima sulle norme tecniche che regolano l’indizione di uno stato di agitazione e di uno sciopero. Prova ne è il fatto che, dopo aver proditoriamente rinviato più volte gli incontri con le rappresentanze sindacali". La prossima settimana altra riunione e rischio di sciopero.

d.e.