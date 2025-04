"Polizia locale, la convenzione costa salata"

La convenzione per la Polizia municipale sviluppatasi nel tempo tra il Comune di Urbino e altri comuni (Petriano, Montecalvo in Foglia, e di recente Sassocorvaro-Auditore) costa salata. Più degli introiti provenienti dalle multe che Urbino incassa grazie a quella convenzione. Dando così vantaggio agli altri Comuni convenzionati. Lo sostiene Maria Francesca Crespini, consigliera comunale di opposizione e leader della lista ’Futura’.

La consigliera ricostruisce la storia e i passaggi della convenzione. Stipulata nel 2019 con Petriano e allargata poi con gli altri due Municipi nel 2024 e 2025. E Urbino incasserebbe il 20% delle sanzioni: "Nel 2024 dal Comune di Montecalvo in Foglia il Comune di Urbino ha incassato 2.382,69 euro mentre dal Comune di Petriano 2.377,26 euro". Crespini aggiunge: "Le spese che il Comune di Urbino deve sostenere per il mantenimento della convenzione sono molto più ingenti se si considera che soltanto Petriano utilizza 2 auto di proprietà del Comune di Urbino per le quali provvede alla manutenzione, ordinaria e straordinaria e della fornitura del carburante. Il Comune di Urbino poi, fornisce a tutti gli agenti assunti dai Comuni convenzionati anche il vestiario e la buffetteria annuale che comporta una spesa molto alta, considerato che soltanto una giacca invernale professionale costa, singolarmente, 800 euro. Inoltre si occupa della gestione di tutte le sanzioni, anche quelle dei Comuni convenzionati, con l’ausilio di una ditta che ha l’appalto del servizio e alla quale viene riconosciuto un aggio (un vantaggio). E il costo è ingente. Oltre a questo, il Comune di Urbino, fornisce a tutti gli agenti dei Comuni convenzionati gli strumenti tecnici come tablet, computer e cellulari utili al servizio. Anche questa spesa ammonta a diverse migliaia di euro all’anno".

Quindi la lista ’Futura’ e Maria Francesca Crespini si chiedono se "il sindaco Gambini, con questa convenzione vuole recuperare i consensi che non ha avuto per l’elezione al Consiglio provinciale. Ma non si cerca il consenso dei Comuni limitrofi depauperando le casse comunali. La collaborazione deve essere alla pari e non sottraendo risorse alle infinite necessità della città, quali ad esempio manutenzione, servizi sociali e politiche giovanili".

"Noi consiglieri di minoranza - rimarca Crespini - abbiamo fatto una interrogazione per il prossimo Consiglio, per chiedere al sindaco quale sia la convenienza per il Comune di Urbino a mantenere ed allargare queste convenzioni dato atto anche che il territorio deve essere presidiato sia al mattino che il pomeriggio in tutti i Comuni convenzionati e che quindi lascia sguarnito il territorio del Comune di Urbino, come da più parti denunciato negli ultimi periodi".