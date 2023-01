Polizia locale più forte, si aggiunge San Costanzo

La polizia locale associata ‘Media Valcesano’ cresce, passando da tre a quattro comuni. Ieri mattina in municipio a Mondavio (ente capofila) si è tenuta la cerimonia di formale ingresso di San Costanzo nell’associazione, che venne costituita il primo settembre 2018 da Mondavio, San Lorenzo in Campo e Monte Porzio. In questo modo la nuova realtà dei ‘vigili’, avrà un organico di 9 agenti, che dovrà occuparsi di un territorio complessivo di 116,94 chilometri quadrati e di una popolazione di 14.227 unità. Al comando della struttura c’è il vice commissario Andrea Rovinelli, già responsabile a San Costanzo, coadiuvato, nel ruolo di vicecomandante, dall’ispettore Patrizio Zenobi. Presenti al momento istituzionale svoltosi ieri tutti i quattro sindaci, che hanno espresso soddisfazione per questo allargamento.

"L’esperienza molto positiva dell’associazione si amplia – ha sottolineato il primo cittadino mondaviese Mirco Zenobi -. Si tratta certamente di una sfida, perché gestire il servizio su quattro comuni comporterà un impegno non indifferente. Ma la professionalità del nuovo comandante e di tutto il corpo, e lo spirito di collaborazione fra le nostre amministrazioni mi rendono estremamente ottimista". Un aspetto, quello della collaborazione, ripreso con forza sia dal sindaco di Monte Porzio Giovanni Breccia che dal collega di San Lorenzo in Campo Davide Dellonti. "Personalmente – ha detto Breccia – mi auspico che tale esperienza funga da apripista per ulteriori sinergie fra questi comuni della vallata". Mentre Dellonti ha rimarcato: "E’ un esperimento che si poggia su ottime premesse e che guarda al futuro della Valcesano come un’entità istituzionale che potrebbe dar vita a nuove forme collaborative fra enti, per aumentare il peso politico di un territorio rimasto per troppo tempo ai margini delle decisioni strategiche in ambito provinciale e regionale". Il primo cittadino del comune new entry, Filippo Sorcinelli, ha espresso gratitudine ai colleghi: "Ringrazio gli altri sindaci per l’apertura al nostro ingresso, che ci consente una composizione migliore della pianta organica e che per San Costanzo introduce un’importante novità in termini di presidio del territorio: quella di disporre di una pattuglia condivisa non solo la mattina, ma anche il pomeriggio, tutti i giorni dal lunedì al sabato". La convenzione avrà una durata di due anni, naturalmente rinnovabile. Sandro Franceschetti