"Polizia locale, servizio aggregato su più Comuni"

L’Unione Montana del Montefeltro, nell’incontro svoltosi pochi giorni fa a Macerata Feltria, chiama a raccolta sul tema della sicurezza. Si è riunito giovedì sera, infatti, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, occasione per trattare le ondate di furti sempre più frequenti che hanno colpito il territorio in questi ultimi mesi.

All’incontro erano presenti il Prefetto Emanuela Saveria Greco, il Viceprefetto Vicario Antonio Angeloni, il Questore di Pesaro e Urbino Francesca Montereali, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Alessandro Corda, il Maggiore della Guardia di Finanza Antonio Manselli, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Urbino Capitano Crescenzo Maglione ed i sindaci dei dodici Comuni dell’Unione.

Il Prefetto ha evidenziato che dall’analisi dei dati non emerge un incremento significativo dei crimini: alcune zone hanno infatti registrato un aumento di furti e truffe, mentre in altre il fenomeno si è mantenuto stabile o in calo. Nel corso dell’incontro sono state concordate e condivise alcune azioni immediate finalizzate ad incrementare la sicurezza in quei centri: "Ci sarà un potenziamento della videosorveglianza – sintetizzano i sindaci – nei territori sprovvisti, si valuterà l’implementazione di sistemi di videosorveglianza, cercando possibilmente di metterli in rete, visto che nei Comuni dove sono già attivi hanno dimostrato un importante effetto deterrente".

"Stiamo poi valutando – proseguono i sindaci dei 12 Comuni – la possibilità di strutturare un servizio aggregato di Polizia Locale a livello sovracomunale, così da garantire un presidio più organizzato e di maggiore supporto ai cittadini e alle forze dell’ordine. L’invito, per i cittadini, poi, è quello a denunciare sempre: dall’analisi dei dati è emerso che non sempre le persone che subiscono un tentativo di truffa, come quelle telefoniche o con gente che ti si presenta in casa, procedono con la denuncia. È invece fondamentale segnalare tempestivamente questi episodi alle autorità competenti per permettere un intervento più efficace e prevenire ulteriori casi".

Da parte delle Forze di Polizia verranno intensificati i servizi di controllo del territorio specialmente verso quelle aree del comprensorio dell’Unione dove si evidenziano alcune criticità. Al termine dell’incontro è stata infine ribadita, come una priorità per gli amministratori locali, le Forze dell’Ordine e la Polizia locale, la necessità di un forte impegno comune per la sicurezza dei cittadini di tutto il Montefeltro.

Andrea Angelini