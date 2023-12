Polizia locale sull’Aventino: "Il Comune non può trattarci come gli altri dipendenti"

La Polizia locale è sull’Aventino. Nell’ultima assemblea sindacale di tutti i dipendenti del comune di Pesaro, sulla verifica del nuovo contratto decentrato, si è verificata una netta frattura tra i dipendenti della Polizia Locale e tutti gli altri dipendenti del comune. "Infatti ad un certo punto – spiega Federico Coratella a nome delle Rsu della Polizia locale – quando si è capito che si volevano mantenere delle indennità per i dipendenti del comune uguali a quelle per il servizio esterno della Polizia Locale, tutti gli agenti di Polizia Locale presenti all’assemblea sono usciti compatti dalla riunione in segno di protesta con le scelte scellerate di trattare tutti i dipendenti come se svolgessero lavori uguali e senza considerare ruoli, funzioni e criticità diverse. Con oggi si apre una fase conflittuale che vedrà sicuramente quale attrice protagonista la Polizia Locale per il riconoscimento del ruolo che svolge visto che spesso viene considerata una polizia di serie B quando lavora spesso e volentieri al fianco delle altre forze di Polizia con stessi rischi e doveri ma con meno tutele e garanzie".

La protesta degli agenti prevede anche azioni clamorose come l’assemblea indetta in occasione della visita del presidente Mattarella, il prossimo 20 gennaio, che aprirà l’anno di Pesaro capitale della cultura: "La carenza di personale all’interno della Polizia locale – spiega Coratella – non consente la copertura di tutti i servizi ordinari, figuriamoci quelli che vedranno Pesaro al centro di eventi culturali che coinvolgeranno figure di spicco. Si prevede uno scontro acceso con l’Amministrazione comunale con blocchi e assemblee in orari e date, i quali influenzeranno i primi incontri che apriranno l’anno di Pesaro capitale della cultura. Già il 20 gennaio con l’arrivo di Mattarella, gli operatori indiranno una assemblea coinvolgendo tutto il personale con ripercussioni sui servizi ordinari e straordinari. Verrà inoltre interpellata la Corte dei conti relativamente alle problematiche allo stanziamento dei fondi introitati dalla Polizia locale che attualmente non risultano esigibili dal Comune di Pesaro, per via di attuali regole formalizzate dall’Unione Pian del Bruscolo dalla quale Pesaro dovrebbe uscire a partire dal 2024 e con funzioni conferite nel 2017. Chiediamo all’Amministrazione di riequilibrare le risorse"

