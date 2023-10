Poliziotti bloccano spacciatore: aggrediti e feriti

Nuova "Operazione ad alto impatto" a Fano con due poliziotti feriti e uno spacciatore finito in carcere. Venerdì pomeriggio a Sassonia uno spacciatore tunisino, Toumi Zied, 39 anni, ha ingaggiato una violenta colluttazione con due poliziotti rimasti feriti. Gli ispettori di polizia, pur riportando l’uno la rottura del setto nasale e l’atro l’incrinatura di una costola, sono riusciti a bloccare l’uomo poi condannato per resistenza, lesione a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti ad un anno e 8 mesi, con patteggiamento . L’uomo è ora in carcere perchè considerato pericoloso e vi rimarrà fino al momento del suo accompagnamento fuori del nostro Paese, entro il 2 novembre. Dall’inizio di ottobre Fano è stata inserita tra le città nelle quali, su disposizione del Ministero degli Interni, le forze dell’ordine effettuano controlli straordinari su degrado urbano, microcriminalità e babygang. "È l’ennesimo atto di criminalità – commenta Marco Lanzi segretario provinciale Siulp – che riguarda la nostra provincia e in particolare Fano, per la quale da tempo stiamo richiedendo più poliziotti e risorse". "Il fermato – prosegue Lanzi – era già noto alle forze di polizia, pluripregiudicato, rimpatriato in Tunisia con divieto di rientro in Italia fino al 2026 e al momento del fermo gli sono state sequestrate alcune dosi di droga. La professionalità e il coraggio degli operatori di polizia della nostra provincia hanno permesso fino ad ora di contrastare con successo molti atti criminali e di portare all’arresto degli autori dei reati ma la situazione si sta aggravando e le risorse sono sempre di meno". Lanzi sottolinea la carenza di nuovo personale in tutta la provincia e in particolare Fano, ponendo l’accento sul dato anagrafico di chi è ancora in servizio. "E’ emblematico – fa notare – che i due poliziotti feriti abbiano rispettivamente 56 e 59 anni. Ora, per almeno 20 giorni, non potranno essere in servizio. È indispensabile che il governo, e rivolgiamo in questo senso un appello al presidente del consiglio Giorgia Meloni, ieri ad Acqualagna, attui un nuovo e preciso impianto normativo che tuteli la sicurezza dei cittadini e di coloro che la debbono garantirla. Mi riferisco a tutti gli uomini e le donne della polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine che quotidianamente operano in questo delicato settore. Servono norme che prevedano precetti chiari, con pene certe ed immediate, altrimenti la malavita, che ha già assunto la totale convinzione di impunità, continuerà indisturbata a destabilizzare le nostre città fino a minarne la coesione sociale. È fondamentale aumentare il numero di poliziotti e di appartenenti alle forze dell’ordine sul territorio ma è altrettanto indispensabile una legislazione che punisca in modo certo ed immediato chi delinque, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini onesti e la coesione sociale che sono la base della nostra democrazia". A richiamare l’attenzione sulla carenza del personale della polizia è anche Stefano Pollegioni di Udc, da sempre impegnato su questo fronte: "Rimane l’amaro in bocca quando leggiamo, nei documenti ministeriali, che dei 1160 agenti assegnanti nel territorio nazionale non c’è nulla per la nostra provincia. Ho chiesto al senatore Antonio De Poli di interloquire con il Ministero per capire se la nostra provincia sarà interessata dalla prossima assegnazione nazionale di 750 operatori. Anche il presidente del consiglio regionale Dino Latini chiederà al presidente Acquaroli di intervenire sul Ministero degli Interni".

an. mar.