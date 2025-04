Polizze, cinema e basket. Addio a Gerardo Fabbri

Si è spento ieri mattina Gerardo Fabbri. Aveva 80 anni. Il suo credo era Top Gun Maverick, fuori dal branco. "Stavamo facendo colazione in casa quando ha avuto un malore. Non mi sembra ancora vero. Ancora non ci credo e penso che sia di là nel letto. Ieri sera non è voluto andare a cena fuori per vedere la partita di basket. Non voleva vivere da malato con i problemi che aveva alla orta. Voleva vivere", racconta la moglie Marzia.

Gerardo Fabbri nasce come assicuratore seguendo le orme del padre. Una agenzia della Subalpina davanti al teatro Rossini e quindi in via Curiel. Studi universitari a Urbino quindi da Sant’Angelo in Lizzola la discesa a Pesaro. Gerardo Fabbri lascia, oltre alla moglie tre figli: Filippo, Francesco e Giulio. I funerali mercoledì, domani alle 15 e 30 inl Duomo. Quel Duomo dove lo attendevano per i funerali di un altro personaggio pesarese molto conosciuto, Toni Spada un altro di quelli che aveva vissuto tutta la prima epopea della Pesaro mobiliera. Ma Gerardo Fabbri non è mai arrivato in chiesa. Era già morto.

Un personaggio dai mille volti Gerardo Fabbri e dalle mille vite, "un sognatore – racconta Giovanni Roseo, figlio di Enrico Roseo – e li legava la passione per il cinema perché erano già assieme quando a Pesaro arrivò Robert Altman che doveva girare il film Rossini Rossini che poi fu firmato da Mario Monicelli. Un sodalizio che è andato avanti per anni, tra notti romane con Sergio Leone, e l’attrice Sylvia Koscina". Un’attrazione fatale perché Gerardo Fabbri molla l’assicurazione a moglie e figli e inizia l’avventura nel mondo cinematografico facendo anche la comparsa (un poliziotto, ndr) in un film girato ad Orlando in Florida. Film poi proiettato al cinema Astra. Benchè quel mondo gli avesse riservato più delusioni che successi fino a qualche giorno fa diceva "che voleva rimettere in piedi una società di produzione con un altro pesarese, Romano Scavolini, perché aveva un’idea per un film".

Una vita romanzo: le grandi amicizie pesaresi con Valter Scavolini e Giancarlo Selci, le grandi feste romane, fino a finire, qualche anno fa in Guinea Bissau andando a vivere ai margini della foresta in una capanna senza luce e senza acqua corrente. Una specie di Robinson Crusoe "e per prenderla in affittto sono dovuto andare dal capo dell’isola con 50 chili di riso ed alcuni litri di una specie di grappa locale", raccontava. In prima fila al vecchio palas, ma anche in quello nuovo, a vedere le partite di basket. Ora la sua attività motoria era il golf: andava in spiaggia con la mazza e macinava chilometri. Poi ieri mattina la vena aorta lo ha tradito.

