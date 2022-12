Pollegioni (Udc): "No alla nuova variante voluta dalla giunta"

"L’autolesionismo della maggioranza è inguaribile". Lo afferma Stefano Pollegioni, segretario Udc Fano, in merito alle ’variante Gimarra dopo che il Comune ha predisposto un nuovo tracciato, seguendo le indicazioni della Soprintendenza, del costo di 25 milioni di euro, approvato a maggioranza, con l’astensione di alcuni consiglieri del centrosinistra, nell’ultimo consiglio comunale, prima delle festività natalizie. "L’insistenza dell’Amministrazione comunale – prosegue Pollegioni – nonostante le tante contrarietà è un atteggiamento discutibile con ombre e interrogativi che ad oggi non hanno risposta". Quei 20 milioni di euro frutto dell’accordo con la Regione, a meno di proroghe dell’ultim’ora, sono ormai persi. Dovevano servire a realizzare la variante Gimarra, cioè una strada alternativa alla Statale 16 che permettesse di raggiungere il futuro ospedale unico provinciale a Pesaro, che la giunta Acquaroli ha ritenuto non realizzare più.

"Quei 20 milioni – continua Pollegioni – che Fano difficilmente tornerà ad avere, potevano essere l’occasione per realizzare una complanare da collegare a quelle di Senigallia e Pesaro. Il futuro casellino dell’A14, che la Regione ha annunciato di costruire a Fenile, è certamente un valido motivo e sarebbe stato più logico. La cittadinanza ha dimostrato chiaramente, con manifestazioni pubbliche, la sua contrarietà. Perché insistere per quella che rischia di essere una incompiuta, in un polmone verde tra i più belli di Fano? Il sindaco farebbe bene ad assumersi la sua responsabilità prendendo atto dei fallimenti".