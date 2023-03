Pollegioni (Udc): "Siamo tutti meno sicuri"

"La città di Fano non si sente più sicura. E’ urgente intervenire". Lo afferma Stefano Pollegioni, delegato provinciale Udc, comparto e sicurezza, alla luce dei recenti episodi avvenuti nel territorio fanese, con numerose abitazioni prese di mira dai ladri, tra cui quella del deputato della Lega Mirco Carloni. "E’ grave quanto accaduto nel territorio fanese ma forse è il cosa di dire che potevamo aspettarcelo ? E’ ormai noto che con le difficoltà di organico e i tanti servizi, diversi dai pattugliamenti, a cui devono sopperire le nostre Forze dell’Ordine è difficile essere tranquilli anche nelle nostre case. Solo Fano ha 121 chilometri quadrati di territorio".

"È altrettanto grave : prosegue Pollegioni – il fatto che questi personaggi, autori dei furti, ora armati di due pistole, detenute legalmente e sicuramente ben custodite dal proprietario, sono ancor più pericolosi. Mi auguro che presto le attività di indagine portino a positivi risultati con l’individuazione dei rei e il recupero delle armi rubate".

"Positiva – osserva l’esponente Udc – la risposta tempestiva da parte del signor Prefetto di Pesaro Urbino, che ringrazio. Mi permetto come Udc, di dare un piccolo contributo, ribadendo convintamente che la sicurezza si fa con uomini e donne in divisa che controllano e vigilano sul territorio e questo non può essere sostituito con null’altro. Purtroppo ad oggi questo viene meno perché sappiamo bene, lo sa anche il Prefetto, che gli organici sono ridotti all’osso e per questo abbiamo poca presenza di pattuglie che girano per la nostra sicurezza. Lo abbiamo ribadito molte volte e ultimamente, con un incontro proprio a Fano organizzato dalla coalizione del centro destra, alla presenza del segretario provinciale del Siulp Marco Lanzi". In conclusione "siamo convinti che la Polizia Municipale, i cui agenti e ufficiali hanno qualifica di polizia giudiziaria, debba assumere un ruolo da protagonista e di supporto alle altre Forze dell’Ordine. Meno multe e più controllo del territorio. Insomma, dobbiamo rendere forte la macchina della sicurezza pubblica e un amministratore non può girarsi dall’altra parte dicendo che è compito delle forze dello Stato".