Polo 3, il futuro è il nuovo corso sull’acqua

"Gestione delle acque e risanamento ambientale": è il nuovo indirizzo di studi proposto dal Polo 3, l’istituto tecnico professionale di via Nolfi. Il corso di studi partirà dal prossimo anno scolastico, 2023-2024, e offrirà agli studenti l’opportunità di occuparsi "della tutela e della gestione delle acque sotterranee e superficiali, interne e marine". Importante l’accordo di partenariato sottoscritto dalla scuola con Aset e l’Università di Urbino, in particolare con il corso di Biotecnologie.

"Sia da parte dell’Università che di Aset – ha commentato la dirigente Eleonora Augello – c’è stata la massima disponibilità al confronto, al dialogo, allo scambio di idee e di informazioni. Disponibilità a condividere con la scuola le risorse umane e professionali e i laboratori".

Un nuovo indirizzo di studi, quello proposto dal Polo 3, che Aset guarda con interesse. "Spesso le aziende – ha fatto presente il presidente Paolo Reginelli – faticano a trovare figure professionali specializzate sui temi ambientali e della qualità delle acque. Aziende come Aset hanno sempre più bisogno, non solo di ingegneri, ma di tecnici ben formati e credo che questo nuovo corso possa essere una opportunità importante per i giovani ai quali sta a cuore il futuro del territorio e dell’ambiente nel quale vivono".

Il professor Mauro Magnani, docente dell’università di Urbino e responsabile del corso di Biotecnologie che ha sede a Fano, ha invece posto l’accento sul ruolo centrale dell’acqua negli studi e nelle ricerche per la nascita di nuovo farmaci o per monitorare la diffusione nelle città di malattie (come il covid) o dell’uso di droghe e sostanze stupefacenti.

"I diplomati – ha aggiunto la preside Augello presentando il nuovo corso di studi – avranno le competenze per affrontare le importanti problematiche idrico ambientali e ottimizzare lo sfruttamento delle risorse in modo ecosostenibile". Al termine dei cinque anni, i diplomati potranno lavorare come tecnici negli uffici e nelle amministrazioni pubbliche con compiti di controllo e prevenzione ambientale, come tecnici per aziende che forniscono acqua potabile, come addetti alla gestione di reti e impianti idrici o anche come liberi professionisti dei sistemi di gestione ambientale e della sicurezza. Per chi volesse proseguire con gli studi potrà iscriversi a qualunque facoltà, in particolare potrà accedere alla laurea in Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, in Ingegneria ambientale o in Scienze Biologiche.

"Gli istituti tecnico professionali – ha voluto precisare la dirigente – offrono agli studenti competenze e conoscenze spendibili per il loro futuro, lavorativo e universitario. Sono flessibili, in grado di leggere i cambiamenti attuali e le tendenze future e forniscono agli studenti una formazione adeguata ad affrontare le sfide che li attendono".

Anna Marchetti