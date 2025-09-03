Polo 3, la campanella è suonata in anticipo. Torelli al Campus, Nolfi Apolloni in transito

È suonata in anticipo la campanella per gli studenti del Polo 3 di Fano: le classi del progetto quadriennale MAT del Volta hanno iniziato le lezioni già l’altro ieri, mentre il resto degli alunni rientrerà l’8 settembre. Dal 15 scatterà invece l’anno scolastico per tutti gli altri studenti dei plessi fanesi e anche il servizio di trasporto pubblico a loro dedicato, in linea con il calendario regionale. A raccontare questa partenza è la dirigente scolastica Eleonora Maria Augello: "Oggi (lunedì scorso, ndr) sono entrati circa cinquanta ragazzi delle tre classi del quadriennale di Manutenzione e assistenza tecnica. L’8 settembre inizieranno tutti gli altri: siamo circa 1.300 studenti e abbiamo mantenuto i numeri identici agli anni passati. L’organizzazione è ormai rodata, anche se restiamo un po’ stretti in attesa di nuovi spazi". La dirigente conferma che "tra dicembre e febbraio dovrebbero consegnarci una parte di Palazzo Petrucci, attualmente in ristrutturazione. Abbiamo ceduto il plesso del Battisti al Nolfi Apolloni, ma siamo riusciti a trovare un equilibrio interno. Anche quest’anno, inoltre, contiamo di sfruttare i finanziamenti Pnrr e Pon, che ci hanno già permesso di organizzare progetti importanti come i percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero per 150 ragazzi".

Sulla novità del divieto di smartphone in classe, Augello non nasconde le criticità, confermando però di aderire al divieto: "Noi eravamo già pronti: l’anno scorso abbiamo introdotto contenitori numerati per riporre i cellulari. Ma il problema non si risolve con un decreto o una circolare, è una questione educativa che parte dalle famiglie. Parlare di divieto assoluto nel 2025, quando le aule sono piene di tecnologia, non ha senso: la differenza non la fa lo strumento, ma l’atteggiamento. Per questo collaboriamo con associazioni specializzate sulle dipendenze tecnologiche e lavoriamo affinché scuola e famiglia costruiscano insieme una vera alleanza educativa".

Intanto si prepara il rientro al Campus del Liceo Torelli, dopo tre anni di sistemazioni provvisorie a Palazzo Marcolini. Circa cento studenti torneranno nella sede centrale grazie ai lavori finanziati con il Pnrr, che hanno permesso di adeguare impianti e spazi, restituendo continuità alla scuola.

Più complessa la situazione del Liceo Nolfi Apolloni, che si trova ancora in piena fase di transizione. Da ieri è partito il trasferimento degli arredi nell’edificio storico di Palazzo Marcolini, dove inizieranno l’anno scolastico tredici classi di Scienze Umane. La Provincia ha completato i lavori di restauro (270mila euro di finanziamento) e l’edificio sarà condiviso con gli universitari della Link University che ha sostenuto lavori di ristrutturazione per l’adeguamento dei piani superiori (spesa stimata tra i 500 e i 700mila euro). Ma non si tratta dell’unico spostamento: dal 15 settembre gli studenti del biennio del Linguistico e dell’indirizzo Economico sociale frequenteranno l’ex Seminario regionale e l’Istituto Battisti di via XII Settembre, mentre a San Lazzaro resteranno altre dodici classi, due in più rispetto all’anno scorso. Una frammentazione inevitabile in attesa della nuova sede di via Tomassoni, prevista per il 2027. Tra prime campanelle già suonate e traslochi in corso, l’anno scolastico a Fano si è aperto quindi all’insegna delle novità: dal ritorno del Torelli al Campus, alla diaspora forzata del Nolfi, fino alla sfida educativa, più che normativa, posta dal divieto del cellulare in classe.

Tiziana Petrelli