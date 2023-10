Polo bibliotecario-culturale a Fossombrone: l'idea della giunta Berloni

Un Polo bibliotecarioculturale nel centro di Fossombrone, ovvero nel corso Garibaldi. È l’idea meravigliosa che è balzata in testa all’esecutivo Berloni, tradotta in una delibera proposta dal vice sindaco Chiarabilli nell’ultima giunta. Si parte dalla constatazione che "a causa di lavori strutturali nella sede in via Torricelli, al momento la biblioteca comunale è in una sede provvisoria in piazza Dante Alighieri e che la collezione libraria è stata pertanto suddivisa per ragioni di spazio in due parti: la più consistente è in un deposito a pagamento fuori comune, con costo annuo di 20 mila euro, mentre in piazza Dante è rimasto il fondo antico". Considerato inoltre che "l’amministrazione ha tra i propri compiti istituzionali il progetto per la realizzazione di un Polo della Cultura" e che "un polo della cultura, per espletare al meglio il proprio potenziale, deve essere dotato di spazi ampi e flessibili, con apertura per tutto l’arco della giornata, nonché essere baricentrico rispetto alla città stessa…", la delibera affida mandato "al responsabile dei Lavori Pubblici e al responsabile dell’ Urbanistica affinché svolgano una ricognizione dei beni immobili, anche di proprietà di terzi, presenti lungo corso Garibaldi ovvero nelle immediate vicinanze…". Va detto che non è la prima volta che si parla di un progetto di sistemazione della Passionei, ma qui si tratta proprio di un’altra cosa: spostare la biblioteca e farne un polo culturale sull’esempio di realtà che conosciamo sia a Pesaro che a Fano. La Passionei è stata materia di scontro politico. Nel 2019, per dire, la allora consigliera di minoranza Cipriani se la prendeva con la giunta 5Stelle perché, scriveva, "nel 2016, se l’amministrazione Bonci avesse fatto domanda per i finanziamenti europei, i due piani originari della biblioteca potevano essere ingranditi, oltre che già restaurati e riaperti…". Più di recente, è toccato a Progetto Comune bacchettare la giunta Berloni: "È purtroppo sfumato anche il progetto sulla biblioteca Passionei, in quanto la domanda sul bando "Di borgo in borgo" è stata bocciata. La "rinascita" della biblioteca Passionei non si realizzerà, almeno non a breve…".

a.bia.