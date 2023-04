Polo della sanità a Gabicce "Garantirà servizi attesi"

Nasce un vero e proprio Polo dei servizi sanitari a Gabicce Mare. Nei locali adiacenti alla farmacia comunale in via Romagna 52d (gestita da Farmacie comunali di Aspes) è stato aperto uno studio dove trovano posto quattro medici di medicina generale. Ma il Polo dei servizi è completato anche dalla presenza di un ambulatorio specialistico al cui interno sono presenti una pediatra convenzionata con l’Ast, un dermatologo ed un cardiologo. Si è creato così una sorta di Distretto sanitario dove, in un’unica zona, la comunità locale potrà trovare una prima importante risposta alle proprie esigenze di salute. Il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi e il presidente di Aspes Luca Pieri nei giorni scorsi hanno voluto esserci per una sorta di inaugurazione simbolica. "Sono e siamo sempre più convinti che la scelta, fatta nel febbraio 2020, di affidare la gestione della nostra farmacia comunale di proprietà ad Aspes, nostra società in house, sia un determinante fattore di crescita per la nostra comunità- spiega il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi- concentrare in un unico luogo fisico un vero e proprio Polo sanitario di prossimità ci permette di poter contare su un maggior numero di servizi". "L’attività delle farmacie si è evoluta tanto – spiega il presidente di Aspes Luca Pieri - a Gabicce Mare abbiamo realizzato una farmacia più moderna e funzionale potenziando i servizi e rafforzando il ruolo di primo presidio del sistema sanitario".