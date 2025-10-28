Polo delle arti a tappe forzate. Murgia: "Vogliamo attivarlo per il prossimo settembre"

A marce forzate verso il Polo delle Arti, che avrà una gestazione di pochi mesi, poiché, se tutto va come Provincia e Comune si aspettano, la nascita avverrà in tempo per il prossimo anno scolastico, settembre 2026. A confermare questo orizzonte temporale è l’assessore comunale Camilla Murgia, invitata dall’ente di via Gramsci a seguire insieme il parto. Il "Polo delle Arti", ricordiamolo, è il progetto che vorrebbe portare sotto la regia del liceo artistico Mengaroni, il liceo Musicale e Coreutico, oggi incardinato allo scientifico Marconi.

Assessore Murgia, chiariamo le idee dopo le polemiche che possono aver creato confusione. Quando vorreste inaugurare il Polo delle Arti?

"Dal prossimo settembre".

Dove?

"In centro storico e non solo per garantire la vicinanza con il Mengaroni, ma anche perché il centro tra il Conservatorio, Palazzo Ricci, lo Sperimentale, il Rossini e gli altri contenitori possa di per sé diventare un campus delle arti, alimentando la commistione tra le varie espressioni e i livelli, dall’accademico al professionale".

Ma in quali sedi?

"E’ il lavoro di ricognizione che ci ha chiesto di fare la Provincia. Per ora abbiamo intercettato al massimo due sedi per la fase di avvio. Poi quando la riorganizzazione interna degli spazi al Mengaroni arriverà a regime, si propenderà per una sede unica".

Si è parlato di spazi alla media Gaudiano e alla primaria Carducci?

"Sono ipotesi. E’ tra le verifiche che farà il gruppo di lavoro chiamato a redigere il Piano di fattibilità da inviare alla Regione, perché deliberi".

Cosa vi fa credere che la Regione approvi la proposta?

"Perché la creazione del Polo delle arti, così come ne sono nati a Firenze e a Rovereto, è non solo nelle direttive nazionali, ma anche nelle indicazioni che la Regione Marche ci ha inviato a maggio 2025".

Perché questa fretta? Non potreste attendere di esaurire l’attuale quinquennio del Musicale Coreutico e proporre l’annessione al Mengaroni a chi verrà in futuro?

"Non c’è ragione di aspettare: i tempi sono maturi. Artistico, musicale e coreutico sono già scuole omogenee nel piano dell’offerta formativa. Il gruppo di lavoro procederà speditamente per dare le informazioni utili da veicolare ai prossimi open day".

Ha letto della proposta fatta dai docenti dell’Apolloni di Fano, pronti ad annettersi al Mengaroni, nella progettualità del Polo delle Arti?

"Sì. Questo depone a favore dell’operazione, anche se abbiamo intenzione di fare un passo alla volta".

Le polemiche non smettono. Le famiglie con gli attuali iscritti al Musicale incardinato al Marconi, temono di perdere la qualità conosciuta fino ad oggi.

"E’ un errore. Il Mengaroni è una scuola di prim’ordine, pluripremiata e con un fortissimo accreditamento dentro e fuori il nostro territorio".