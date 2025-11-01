Polo delle Arti, primo passo. Ecco il maxi gruppo di lavoro

Il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, ha firmato il decreto con cui viene istituito il gruppo di lavoro utile a redigere un progetto di fattibilità per il Polo delle Arti, che vorrebbe portare sotto la regia del liceo artistico Mengaroni, il liceo Musicale e Coreutico, oggi incardinato allo scientifico Marconi. "Dalla prossima settimana il tavolo si insedierà e riunirà con spirito di leale collaborazione – spiega il presidente Paolini –, lavorando per la definizione delle migliori soluzioni logistiche anche in vista dell’orientamento e dei prossimi Open Day delle scuole. Il confronto sarà massimo su ogni forma di garanzia, a partire dalle esigenze didattiche e formative passando per quelle del corpo docente e del personale Ata fino alla peculiarità degli indirizzi coinvolti". Resta l’obiettivo: "Vogliamo che la zona del centro storico dal Conservatorio alla Pescheria diventi la piccola ‘Brera’ della Provincia". L’organismo avrà funzioni consultive e di coordinamento a supporto del processo di organizzazione del Polo delle Arti. "Sarà un luogo – osserva Oriano Giovanelli, il consigliere provinciale con delega alla Programmazione scolastica – in cui i partecipanti, tutti con competenze reali in materia, contribuiranno a verificare le reali e migliori condizioni in cui il Polo delle Arti si potrà concretizzare, portare proposte e dare suggerimenti per migliorare la qualità della scelta". Su invito del presidente è prevista anche la possibilità di estendere la partecipazione alle sedute ad altri rappresentanti di istituzioni pubbliche e private utili al confronto. Faranno parte del gruppo di lavoro Paolini, Giovanelli, il consigliere capogruppo de ‘La Nuova Provincia’ Domenico Carbone, il dirigente della Provincia Mario Primavera, la responsabile dell’Ufficio Programmazione rete scolastica Patrizia Paoloni; l’assessore comunale Camilla Murgia, il dirigente dei Servizi educativi Valter Chiani, il referente del Servizio edilizia scolastica Loris Pascucci; la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni; il preside del Marconi Luca Testa; la direttrice dei Servizi generali e amministrativi Paola Venturini, i docenti componenti delle Rsu del Marconi Daniela Artibani, Francesca Cappelli, Fiorella Sanchi, Paola Moresco e Milena Gasparini; per il liceo Mengaroni la preside Serena Perugini, la direttrice dei Servizi generali e amministrativi Paola Cangini, i docenti componenti delle Rsu Rossano Baronciani, Michele Albergano e Italia Farina; per l’Istituto comprensivo Gaudiano il dirigente scolastico Antonio Tarolla e la direttrice dei Servizi generali e amministrativi Alessandra Amarante.