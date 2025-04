"Polo logistico a Torno. Lì ci sono ancora terreni"

"Il polo logistico si faccia a Torno". La proposta è stata avanzata, dall’architetto Palmiro Del Bianco, durante l’incontro di venerdì sera al Codma (c’erano circa 120 persone) promosso dal Comitato di Chiaruccia. "Dovrà essere la ‘testa’ – ha proseguito il professionista – della grande ‘macchia grigia’ (il riferimento è all’attuale insediamento industriale ndr), un ammasso di cemento già di per sé polo logistico, che negli anni si è sviluppato tra il Metauro e la superstrada". Ancora Del Bianco: "Lasciate in pace Chiaruccia che oltre ad ospitare attività agricole può accogliere attrezzature sportive e sociali". L’archeologa Rossella Montesano ha inoltre indicato Chiaruccia come un’area "ad alto rischio archeologico" per la presenza di diversi siti, tra cui un insediamento protostorico e i resti di una villa romana. Respinta dal comitato l’accusa di essere politicizzato. "Ho votato per Serfilippi – ha dichiarato uno degli esponenti – perchè ho creduto nella sua volontà di Cambiare Passo. La salute, però, non ha colore politico". Per il comitato, l’alternativa a Chiaruccia e all’ex zuccherificio è la zona Torno "dove sono ancora disponibili ampi terreni liberi".

E ancora: "Il comitato di Chiaruccia, a differenza di altri (il riferimento è a quello dell’ex zuccherificio ndr), non pensa solo al proprio orticello, ma all’interesse della città. Chiaruccia ha un ruolo di filtro tra la zona industriale e i quartieri residenziali di Bellocchi, Rosciano e Sant’Orso". E per questo il comitato pensa che il Comune prima di porsi il problema di dove insediare il polo logistico dovrebbe chiarire "se a Fano serve un polo logistico e se porterà alla comunità benessere e serenità. Noi riteniamo che 50-60 posti di lavoro non cambino il destino di Fano". Ricostruito durante l’incontro l’iter che dovrebbe portare alla permuta tra i terreni di Chiaruccia, di proprietà comunale, e quelli dell’ex zuccherificio (della società Cittadella srl) affidando la loro stima all’Agenzia delle Entrate. E’ stato ricordato come "Chiaruccia per il Prg sia destinata ad accogliere strutture di interesse pubblico (zona F). Insediarci industrie insalubri di II classe, tra cui un polo logistico (trasformandola in zona D1 ndr) significa non tenere conto dei cittadini: le industrie insalubri devono stare nelle zone industriali e non superare la superstrada".

"Non si deve confondere il polo logistico, che esiste di fatto, ed è l’area compresa tra Madonna Ponte e Bellocchi con le relative zone industriali, commerciali e direzionali e con gli svincoli della superstrada, autostrada, aeroporto e un domani, ferrovia, e l’area di carico e scarico del Conad che va prevista in una zona idonea (Torno)", dice l’ex sindaco Cesare Carnaroli: "L’area industriale nei decenni si è sempre più configurata come polo logistico a disposizione della risorsa portuale di Ancona al pari della grande area logistica di Jesi". E "la legge Urbanistica regionale vieta il consumo di nuovo suolo agricolo" e "offre molte possibilità di vittoria al ricorso al Tar". Carnaroli rammenta che "a Torno è prevista zona industriale da 30 anni" e suggerisce "intraprendenza da parte della pubblica amministrazione".