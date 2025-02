"Polo sperimentale e università. Così può crescere il Santa Croce"

"La vera possibilità di crescita del Santa Croce è legata alla progettazione di un polo sperimentale, innovativo, che insieme all’università ed ad un istituto scientifico come l’Inrca faccia delle nuove tecnologie, della ricerca, della telemedicina, un’occasione di sviluppo dei servizi sanitari". Questa la posizione di Italia Viva sulla sanità e sul ruolo del Santa Croce: "Per la salute serve un nuovo patto della politica a favore del territorio per evitare inutili battaglie elettorali a danno dei cittadini". E ancora Italia Viva: "Bene la conferma dei 50 posti letto per il Santa Croce, il mantenimento delle unità operative e l’incremento di una unità complessa in Cardiologia. Infrastrutture e tecnologie sono fondamentali ma non sono la soluzione di tutti i problemi. Un sistema efficiente necessita di personale motivato e qualificato mentre i nostri sanitari sono costretti a turnazioni impossibili e ancora non hanno usufruito delle ferie accumulate negli ultimi due anni. Molti di loro sono corteggiati da moderni poli ospedalieri all’avanguardia che prima o poi sceglieranno a discapito degli ospedali di periferia". C’è poi il tema "dell’invecchiamento della popolazione e il fatto che Fano, terza città delle Marche, riferimento per un territorio più vasto, non può essere priva di una Rsa e di un hospice per il fine vita. Per non parlare della mancanza di spazi per l’Alzheimer, dell’impossibilità di trattare i problemi della salute mentale anche tra i più giovani, dei tempi assurdi delle liste d’attesa con appuntamenti dislocati in angoli della provincia che, per lontananza e mancanza di mezzi e servizi idonei, sono difficilmente raggiungibili dalle persone fragili".

In questo contesto per Iv "la telemedicina, che sta facendo passi da gigante, e un polo sperimentale al Santa Croce sarebbero la vera opportunità per Fano e il territorio del Metauro e Cesano. In questo contesto, anche il progetto della Link University sarebbe perseguibile. Non ci mette paura il rapporto con il privato purchè ci sia un progetto che guardi alla crescita di professionalità impiegabili in ruoli operativi sperimentali, di prestigio, a beneficio della comunità, con prospettive di crescita economica e sociale per Fano".

an. mar.