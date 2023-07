Polo sportivo a lucido. "Così rinasce lo stadio"

Il polo sportivo di Mondolce si sta rifacendo il look. Ma effettivamente si tratta di qualcosa di più consistente di un cambio d’abito. Abbiamo visitato il cantiere assieme all’assessore allo sport Marianna Vetri, per vedere nel dettaglio cosa è stato fatto e quanto invece è ancora in corso, tra stadio e palazzetto. "Il lavoro più importante è certamente quello che riguarda il totale rifacimento della pista d’atletica, ormai troppo degradata sia a livello di decoro che di sicurezza. Il comune per lo stadio ha messo sul piatto 690mila euro, di cui 460mila ottenuti dal bando Sport e Periferie, e il resto dal bilancio comunale.

La ditta esecutrice è specializzata sull’impiantistica sportiva per cui ci aspettiamo un risultato a regola d’arte, la cui fine è prevista per la nuova stagione sportiva. Lo stadio è utilizzato da scuole, università, associazioni sportive e utenti singoli, per cui ci teniamo molto che sia efficiente ai massimi livelli e una volta terminato, Urbino servizi continuerà a svolgere servizio di custodia e manutenzione ordinaria.

Al momento la pista è stata totalmente rimossa, e si sta lavorando al sottofondo". Come sarà il nuovo stadio? La pista probabilmente sarà di colore azzurro e non più rosso, anche per offrire un impatto visivo nuovo e fresco. Avrà le attrezzature per tutte le corse, i lanci, i getti e i salti, dunque saranno rifatte le gabbie, le buche di sabbia, le piste minori, la buca per l’acqua; saranno fatte le predisposizioni per le attrezzature di rilevamento cronometrico che vengono portate e rimosse per singole gare importanti. "Abbiamo poi deciso, assieme all’Urbino calcio – prosegue Vetri – di lasciare a riposo il campo e di riseminarlo, in modo da migliorare il manto erboso che dall’ultima annata era uscito un po’ provato. Ci saranno anche delle migliorie alle tribune, come una nuova scalinata metallica d’accesso. Infine, verrà pavimentata parte della zona verde esterna alla pista. Mi preme sottolineare che dopo i lavori la pista diventerà omologata di livello B (il massimo per piste a 6 corsie come quella di Urbino), utilizzabile per gare di livello anche internazionale per qualsiasi categoria". I lavori del polo Mondolce non riguardano solo lo stadio: circa due mesi fa è stato rimesso a nuovo il bar, dalle pareti agli arredi, compresa cucina e servizi igienici, ora adatti anche ai disabili.

È gestito dal circolo Calcio ed è aperto tutti i giorni dal mattino fino a dopo cena, con prodotti da forno fatti in casa dai gestori e, su richiesta, attivo anche per cene e rinfreschi. Spostandoci di qualche metro, scendiamo al PalaCarneroli, dove purtroppo lo scorso febbraio delle infiltrazioni sul tetto dell’ingresso avevano sceso letteralmente le scale fino ad arrivare al parquet del campo, rendendo un’ampia zona inutilizzabile. "Il 5 luglio sono partiti i lavori per il totale ripristino del parterre, nonché i lavori sul tetto da cui è partita l’infiltrazione. Avremo dunque un pavimento nuovo, a cui si aggiungono anche nuove attrezzature come dei canestrini mobili per la scuola basket e delle nuove porte da calcetto. La ditta dovrebbe terminare entro la metà di settembre, avendo quindi per la nuova stagione i due luoghi dello sport a pieno regime", conclude l’assessore.

Giovanni Volponi