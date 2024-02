Pomeriggio tra Pollicino e Pinocchio

"Andar per Fiabe" raddoppia. Oggi al Teatro della Fortuna di Fano, alle 17, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna e il Comune di Fano, la scena è per Pollicino Show di Artemis Danza, coreografia e interpretazione di Davide Tagliavini, regia di Cinzia Pietribiasi, illustrazioni e oggetti di Giovanni Copelli. A Urbania, protagonista al Teatro Bramante, alle 17, è Pinocchio di Gek Tessaro. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, Gek Tessaro dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi, il gioco poetico del disegno dal vivo incrociato alla musica restituisce il viaggio sognante e lirico di una delle più belle fiabe di tutti i tempi. Un percorso suggestivo che diventa anche omaggio a Fiorenzo Carpi, autore della colonna sonora dell’indimenticabile Pinocchio di Comencini. Info: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053.