Pompe idrovore a disposizione

Il Comune di Vallefoglia ha messo a disposizione dei cittadini due pompe idrovore per asportare l’acqua dai locali invasi. Le piogge che si sono abbattute nella notte e nella prima mattinata di ieri hanno creato forti disagi, bloccando le strade e allagando alcuni seminterrati.

I volontari del gruppo della Protezione Civile Intercomunale si sono subito operati per ripristinare la normale circolazione e per aiutare i cittadini in casi di emergenza con le idrovore. Molto colpita la frazione di Montecchio, con grandi masse d’acqua che hanno bloccato il traffico mattutino. Dalla zona grotte fino al cimitero degli inglesi un fiume d’acqua ha invaso per ore la carreggiata, tornando a regime solo nel primo pomeriggio. Le scuole di Vallefoglia resteranno chiuse anche oggi.

Lu. Ard.