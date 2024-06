Pompiere picchiato e ucciso fuori dalla disco. La relazione del medico inchioda il buttafuori

Picchiò un pompiere, fuori dalla discoteca Frontemare di Rimini, al termine di una lite scoppiata nel locale, tra il 10 e l’11 giugno del 2023. Ora la posizione di Klajdi Mjeshtri (foto), il buttafuori di origine albanese di 29 anni, residente nel Fanese, accusato di quell’omicidio, si complica, in base alla relazione del medico anatomopatologo, Loredana Buscemi. Che lega in nesso casuale i colpi del buttafuori alla morte del pompiere. Quei colpi, scrive il medico, causarono "l’emorragia che portò al decesso". Quindi, per il buttafuori, alla sbarra davanti al gup con rito abbreviato, resta l’accusa di omicidio volontario aggravato, piuttosto che l’omicidio preterintenzionale, che comporta pene meno severe.