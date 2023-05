Pompieri "eroi" salvano una neonata: acqua troppo alta, saltano tra i tetti

A guardare quello che hanno fatto possono definirsi bravi, ma anche fortunati e soprattutto eroi. La squadra fluviale dei vigili del fuoco di Pesaro ha salvato una bimba di quattro mesi che si trovava in braccio a mamma e papà nella propria casa vicino a Colombarone e con l’acqua che aveva oltrepassato il metro di altezza. La zona era impraticabile per i gommoni, ma i vigili del fuoco sono riusciti ad arrivare alla casa vestendo la muta. A quel punto hanno preso in braccio la piccola e per salvarla hanno fatto l’unica cosa possibile: saltare per i tetti fino a raggiungere una zona con meno acqua. Una operazione di equilibrismo estremo, affrontata con grande professionalità e abilità e in condizioni estreme perché se la piccola fosse scivolata nell’acqua torbida sarebbe potuto accadere l’irreparabile. I pompieri hanno poi salvato su un gommone un disabile trovato a terra in con l’acqua alta.

d.e.