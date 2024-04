Pompieri, urge caserma: "Al casellino forse si può . Quell’area è allargabile"

La caserma provinciale dei vigili del fuoco di Pesaro lungo la statale Adriatica cade a pezzi. Lo sanno tutti quelli che vi lavorano ma anche chi vi entra come visitatore. Succede per le cerimonie pubbliche come la festa di Santa Barbara. La gente applaude le esercitazioni e poi alza gli occhi a quei muri scrostati, vetusti, e si fa due domande: "Come è possibile che siano ridotti in questa maniera e sono muri che stanno su?". Per i sindacati dei vigili del fuoco (Cisl, Cgil e Confsal), la "situazione si trascina da tantissimi anni. Ogni tanto si fanno delle riunioni ma poi non si muove niente".

Ma ora qualcosa sta o meglio sembra che stia per cambiare: "Sì, il sottosegretario Emanuele Prisco, che viene dall’ambiente dei vigili del fuoco, ha preso in carico la questione e su lui abbiamo grande fiducia – dicono i sindacati – Non possiamo rimanere qui in una struttura vecchia, pericolosa e inadeguata ai mezzi e al materiale. Ogni giorno ci lavorano 13 uomini e altrettante persone amministrative. Gli spazi sono contingentati, ma è tutto fuori tempo massimo. Se vogliamo dare sicurezza ai cittadini dobbiamo avere per primi delle strutture sicure.

Il coinvolgimento del sottosegretario Prisco è partito dal gennaio scorso – spiegano le sigle sindacali – perché abbiamo capito che dobbiamo muoverci con le nostre gambe per ottenere dei risultati. Il sottosegretario ha voluto prima di tutto capire bene le condizioni di lavoro dei vigili del fuoco all’interno della caserma, i servizi, le criticità. Ed ha raccolto subito la nostro sollecitazione ad ispezionare la caserma con i vertici del corpo dei vigili del fuoco venendo qualche giorno fa nella caserma".

Continuano i sindacati: "Va cercata un’altra sede, quelle due aree indicate dal comune di Pesaro non vanno bene. Sono troppo piccole perché a noi serve un’area complessiva di 15mila metri quadrati, ovviamente in città. Il Comune ha votato la mozione in consiglio comunale con la quale impegna la giunta a cercare delle zone congeniali alla nuova caserma. Le aree scelte sono però troppo strette, come già ribadito anche l’altro ieri dal sottosegretario, quindi la ricerca va continuata".

"A dire il vero – dice Fabio Sacchi in rappresentanza dei colleghi per la FnsCisl vigili del fuoco – vicino ad un’area indicata dal Comune vicino al casellino ci sarebbe la possibilità di salire fino a 15mila metri quadrati e sono terreni del Comune. Quindi, chiediamo ai nostri vertici di prendere subito i contatti con l’ufficio tecnico comunale per individuare il prima possibile l’area adeguata, geograficamente strategica per uscire velocemente in caso di chiamate di soccorso. Ricordiamoci che non ci sono spazi per fare formazione e altre attività obbligatorie".

Le strutture nuove sono a Urbino e Cagli mentre a Macerata Feltria la caserma è in costruzione seppur al rallentatore ma entro fine anno dovrebbe esser conclusa. Nel frattempo, il Comune di Pesaro, avendo votato la mozione, dovrebbe rendere sempre più concreta e fattibile l’individuazione dell’area pubblica prescelta.

ro.da.